Feito: "Más del 90% de los fondos mineros no fueron a proyectos empresariales"

La patronal asturiana quiso salir ayer al paso, matizar y contextualizar las declaraciones realizadas por el presidente del Principado, Adrián Barbón, acerca de que en los fondos mineros hubo "algunos empresarios que fueron rapiñadores y no hicieron honor al término de empresario", durante una entrevista. El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, se mostró convencido de que no era intención de Barbón cuestionar al colectivo empresarial pero matizó que no se les puede atribuir el fracaso de los fondos mineros porque "del grueso, más del 90 por ciento no iba dedicado a apoyar proyectos empresariales". Según Feito el término "rapiñadores" resultó desafortunado. Añadió que Asturias necesita "que vengan empresarios".