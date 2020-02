FADE reclama al Gobierno "sensatez" para planificar y gestionar los fondos de la transición energética

El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, ha reclamando al Gobierno central que establezca unos "criterios y unos mecanismos claros" para el reparto de los futuros fondos de transición energética, para evitar que se repitan el descontrol y las irregularidades que se produjeron con los fondos mineros, como ha constatado el Tribunal de Cuentas en un informe hecho público ayer.

Feito señaló que "ya conocíamos, no que se gestionaron indebidamente, sino que no eran eficaces en los objetivos que se perseguían". Y verbalizó la esperanza de que "con los fondos verdes de la transición energética no se cometa el mismo error y, sea la cuantía que sea, sean eficaces".

El presidente de los empresarios asturianos incidió en que para conseguirlo "tiene que haber un criterio claro de a qué se quiere dedicar y un mecanismo claro que regule su destino, si se va a regenerar el tejido industrial que se vea afectado o se va a permitir que se vuelva a las andadas como en los fondos mineros y se dediquen a construir infraestructuras cuya rentabilidad no va más allá de la ejecución de la obra".

Por todo ello, Feito reclamó "ser más sensatos y dirigir esas ayudas a apoyar proyectos generadores de empleo y activadores de la reactivación económica".