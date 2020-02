Los asturianos, exentos de tener que resintonizar la TDT por el apagado

Más de 11 millones de españoles, que residen en 2.413 municipios del país, se verán afectados, desde ayer y hasta el 3 de marzo, por el apagón de frecuencias de Televisión Digital Terrestre (TDT), que deberán quedar libres para que las compañías de telefonía las ocupen para las redes de telecomunicaciones de 5G. Sin embargo, los asturianos no tendrán que preocuparse por este apagón de frecuencias, que no afecta a las televisiones de la región, donde la TDT no ocupa la frecuencia requerida ahora para desplegar el 5G. En otros lugares de España, en los hogares tendrán, como mínimo, que resintonizar sus televisiones, cuando no también adecuar la instalación de la comunidad.