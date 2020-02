El desgarrador relato de una enferma de cáncer ante los mensajes de superación: "Te hacen sentirte culpable de estar enfermo"

Harta de las campañas de positividad y superación. Así se definía ayer en Oviedo Pilar Fernández Pascual, presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico. "Todas estas publicidades no nos gustan y nos hacen daño. Sabemos que no vamos a curarnos nunca y que dependemos de los tratamientos por eso uno de nuestros objetivos es promover la investigación y nos hace daño escuchar que si eres positivo y un gran luchador te vas a curar", reflexionaba Fernández.

"Es una responsabilidad emocional. No solamente estamos enfermas. Parece que además somos culpables de estar enferma. Tenemos bastante con nuestro día a día", añadió. Fernández se define (aunque no le gusta el término) como una persona luchadora que junto con otras 13 enfermas de metástasis está tratando de salir adelante con su nueva asociación.

"Tiramos de nuestra vida y nuestros tratamientos. Que nadie nos venga a decir que estamos enfermas porque no hemos luchado. Soy paciente oncológica desde hace 27 años. Curarse no depende de nosotras, el que manda es el cáncer. La positividad está bien para llevar la enfermedad pero no para curarse. Pero por favor no hablemos de ganadores ni de perdedores. Con el cáncer perdemos todos", concluyó.