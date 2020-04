El Principado retira la alusión política de las normas sobre bulos a su plantilla

El Principado ya ha retirado las alusiones políticas de sus instrucciones para no difundir bulos o desinformación desde los equipos remotos de teletrabajo, que ya tienen 20.000 empleados de la Administración regional.

Una referencia a la posible finalidad política de esas prácticas en las redes sociales molestó a parte de la plantilla, que hizo llegar sus quejas al sindicato USIPA, según publicó LA NUEVA ESPAÑA. La reacción del Gobierno fue inmediata. "Ese párrafo sobra, no se debía haber escrito y he pedido a la Consejería de Presidencia que no se repita", valoró el presidente del Principado, Adrián Barbón, tras conocer ese malestar.

La Dirección de Estrategia Digital, que coordinó en unas semanas la logística del teletrabajo, ya ha publicado otro boletín donde suprime ese párrafo, aclara que sus indicaciones se circunscriben al trabajo corporativo y pide disculpas por si se hubieran entendido como restricciones a la libertad de expresión.