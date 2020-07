Vox acusa al presidente de la Junta de falta de imparcialidad en los debates

Los diputados del grupo parlamentario Vox, Ignacio Blanco y Sara Álvarez Rouco, han presentado una queja formal contra el Presidente de la Junta General del Principado, Marcelino Marcos Líndez, por lo que consideran "graves incumplimientos de sus funciones", al "no garantizar el derecho a la igualdad" de los representantes del partido de Santiago Abascal en Asturias "en el ejercicio de sus funciones parlamentarias".

La queja viene motivada después de que el portavoz de Vox, durante la intervención en bable del diputado de Podemos, Rafael Palacios, preguntara a Marcos Líndez si "se ha instrumentado por parte de la Mesa algún sistema para que algunos, que no entendemos todo lo que dice el señor Palacios, podamos entenderlo". "Líndez no solo respondió -explica Ignacio Blanco- que hasta ahora la intervención era perfectamente comprensible, y si había alguna palabra que no entendiera al final de la intervención lo indicara y el diputado Palacios traduciría esas palabras, sino que además, y después de que no pudiera apuntar aquellas palabras que no comprendía por haber sido fijada íntegramente su posición en fala, la Presidencia no propuso alternativa para hacer comprensible dicha intervención".

El documento remitido al presidente de la Junta consta de ocho folios donde detalla los motivos por los que el Presidente de la Junta "vulnera intencionadamente -según Vox- su obligación de dirigir los debates con imparcialidad, respetando el reglamento".