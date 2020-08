Vox acusa al PSOE de ser incapaz de acotar el "monstruo de la Administración" que creó

La diputada de Vox en la Junta General, Sara Álvarez Rouco, respecto a la intención del Gobierno de Barbón de realizar una auditoría del sector público como paso previo para reformar la administración regional, ha manifestado hoy que "el anuncio de la reforma de la administración asturiana llega con décadas de retraso". Según la parlamentaria, "a día de hoy, es inaplazable y urgente que se produzca un giro en la dinámica de engrosamiento permanente del sector público al que nos tiene acostumbrados el partido socialista".

Para Sara A. Rouco, "la pérdida de recursos económicos que se está produciendo por esta vía se viene ocultando sistemáticamente a los asturianos mediante una maraña de estructuras superpuestas caracterizadas por su falta de transparencia". Y ha añadido que "es una lacra que va inevitablemente unida a la gestión socialista, de la que sus responsables deberán dar explicación y justificación más pronto que tarde".

"La medida del problema la da el hecho de que el gobierno encabezado por Adrián Barbón no es capaz de abordar el asunto sin una auditoría previa. No está preparado para acotar el monstruo que ellos mismos han creado. Y lo peor es que avecinan tiempos complicados para los funcionarios del Principado, que deberán enfrentarse a una reforma que pondrá en cuestión sus puestos de trabajo, aunque ellos no tengan la culpa de las duplicidades de la administración, ni de los organismos y empresas públicas innecesarias creadas por el PSOE desde el gobierno asturiano para sus fines partidistas", ha afirmado la diputada.

En todo caso, Sara A. Rouco asegura que "Asturias necesita con urgencia que se aborde este problema, el de un sector público sobredimensionado y obsoleto, necesitado de rigor y adaptación a las circunstancias actuales".