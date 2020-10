La inversión en las cercanías es “vital”, recalca el Principado al elogiar las cuentas

Álvarez subrayó que el proyecto de presupuestos hace un “esfuerzo social extraordinario” y están pensados para “no dejar a nadie atrás”. La titular de Derechos Sociales y Bienestar puso como ejemplo los incrementos de un 0,9% en las pensiones y de un 1,8% en las no contributivas. Esto demuestra, dijo, “las dos maneras diferentes de afrontar la crisis”, en referencia al PP. “Aquí no se congelan pensiones, sino que se revalorizan”, apuntó. Álvarez también mencionó el impulso al ingreso mínimo vital y aplaudió el aumento de financiación del sistema de dependencia. No obstante, agregó, “el Principado no se conforma” y seguirá reclamando más dinero en este sentido.