El Principado de Asturias da marcha atrás en su intención de reducir los cupos de trucha, reo y salmón para la temporada de pesca tradicional en 2021 en los ríos de la región pero aún así no contenta a las sociedades de pescadores, que se opusieron a la reducción de cupos en el Consejo de Pesca, la pasada semana. Así las cosas, la normativa mantiene la pesca de 6 truchas o reos por pescador y día al igual que este año, así como los 4 salmones por pescador y temporada. Eso sí, el próximo año sólo, la pesca del salmón se divide. Del total de 4, dos deberán ser pescados en zona libre y los otros dos, capturados en coto.

Ahí radica el principal problema para “El Esmerillón” del Sella y “Las Mestas del Narcea”, que lo observan como una medida excluyente ya que para acceder al coto hay que pagar en torno a 100 euros. “Estamos indignados porque supone una discriminación económica, hay gente que no puede pagar los cotos y, por lo tanto, sólo podrán pescar dos salmones”, comenta Antón Caldevilla, presidente de “El Esmerillón”, quien añade que los ribereños de Sella y Cares están totalmente en desacuerdo ya que son pescadores de zona libre.

Y el mismo cabreo lo tienen en la sociedad “Mestas del Narcea”. Su presidente, Enrique Berrocal, entiende que el pescador que quiera completar el cupo de cuatro salmones “tendrá que pasar por caja”. Además, señala que las opciones de pescar en coto son más limitadas “porque no tienen calidad y lo que tendrán que hacer es pagar 100 euros varias veces hasta conseguir sacar un salmón, eso con suerte”.

Ambas sociedades de pescadores se sienten engañadas por la Administración, que según detallan, se había comprometido a mantener la normativa vigente en la próxima temporada. “Es una zorrería enorme, si fueran valientes lo que harían sería quitar de pescar”, opina Caldevilla.

Además, la regulación de la pesca de río para 2021 prevé también la creación de tres cotos en los ríos Sella, Cares y Narcea que tampoco gusta a las sociedades. “En el Cares hacen un coto con cinco pozos que es el 60% de la zona libre, son 5 zonas de lance que van a quitar de pescar a los ribereños”, añade Caldevilla.

También temen que la división del cupo de salmón reste socios a los colectivos al no poder los pescadores acceder a los cotos, bien por el coste económico o porque las zonas estén completas. Y, en el caso de “Mestas del Narcea”, creen que pone en juego sus proyectos de repoblación como “Arca”, con ejemplares salvajes cedidos por los aficionados: “Los donadores habituales ya me dicen que no van a ceder sus capturas porque, seamos claros, el cupo se queda en 2, es menos que lo que proponía el borrador”, afirma Berrocal.

Por contra, desde “Fuentes del Narcea” su portavoz, Román Herrero, sostiene que la división del cupo salmonero entre zona libre y coto quita presión sobre la población lo que es, a su juicio, positivo. “Los pescadores tenemos que ser conscientes de que hay que ser generosos con la especie”, dice. Desde “La Socala” del Esva el presidente, Emilio Fernández, estima que “dentro de lo malo han mantenido los cupos y han estimado las posiciones de los pescadores, en cierta medida es la misma normativa”.

Asimismo la normativa de 2021 prohíbe la pesca a ninfa durante el último mes de la temporada, entre junio y julio, que será exclusivamente a mosca tradicional, conocida como cola de rata. Es una medida para evitar ejercer demasiada presión sobre la especie en el último tramo de la temporada de pesca tradicional ante el creciente uso de ninfas, que es una reinterpretación de la mosca, con las que se pesca más.