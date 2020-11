ElJuzgado de primera instancia número 4 de Oviedo ha dado la razón a la presidenta de Foro, Carmen Moriyón, ante la demanda que le presentó el presidente de las juventudes del partido, Daniel Armas, por su exclusión de la comisión directiva. La juez, además, impuso las costas del proceso al demandante. El dirigente de las juventudes foristas pedía que se declarase nula su exclusión de la comisión directiva de Foro, así como las convocatorias de este órgano a las que no pudo acudir y los acuerdos que se adoptaron en las mismas. La juez estimó la razón esgrimida por Carmen Moriyón de que las juventudes de Foro no se llegaron “a constituir formalmente como prevén los estatutos y, por tanto, el señor Armas no puede ostentar la condición de presidente de tal organización y, además, supera la edad para militar en tal organización”. Además, la jueza desestimó por “extemporáneo” el intento de Álvarez-Cascos de considerar nula la designación del abogado Luis Llanes por Foro.