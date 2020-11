La solución de Asturias a la escasez de enfermeras: contratar médicos sin especialidad y dentistas para que se encarguen de los autocovid

Si esta medida fuera insuficiente, el Principado procedería también a la incorporación de veterinarios y biólogos. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, los médicos sin título de especialista no serán contratados como médicos, sino como técnicos. De esta manera, no les resultará posible acceder a las bolsas de demandantes de empleo de facultativos. Con este matiz, el Sespa quiere aplacar las reticencias de los médicos asturianos, mayoritariamente contrarios al reciente real decreto ley del Gobierno central que permite a los sistemas sanitarios públicos contratar a médicos sin el título de especialista que es preceptivo en España desde hace varios lustros.

La Consejería de Salud notificó ayer 295 nuevos casos de covid-19 diagnosticados el lunes, una jornada en la que se produjeron 93 hospitalizaciones de personas con coronavirus en planta y 11 más en unidades de cuidados intensivos (UCI). Se realizaron 4.361 pruebas PCR, con una tasa de positividad que se situó en el 6,76 por ciento, inferior a las de días precedentes y más cercana al 5 por ciento que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece como tope para considerar que una epidemia está controlada.

Estos datos de ingresos son muy abultados. Sin embargo, la cifra total de infectados que están hospitalizados en Asturias no ha aumentado por vez primera desde que empezara a crecer a finales del pasado agosto. Anteayer había 740 contagiados de covid en planta y 129 en UCI, y ayer las cifras eran idénticas. Si se computan los sospechosos de tener coronavirus que están ingresados, el lunes eran 56 y ayer 55.

Las autoridades sanitarias señalan que los hospitales empiezan a dar altas en un número importante (el lunes, 85), a las que también hay que sumar los pacientes que fallecen. Sin embargo, y junto a muchas cautelas, aparece un hilo de esperanza en que las cifras de hospitalizados puedan estar alcanzando su techo y comiencen a bajar. En los próximos días se sabrá si esto es así o el panorama empeora aun más.

Anteayer, lunes, se contabilizaron 19 fallecimientos por coronavirus: siete mujeres de 64, 79, 81, 83, 88, 93 y 94 años, y doce varones de 63, 67, 71, 74, 80, 82, 83, 87, 89, 91, 94 y 94. El ritmo de mortalidad es dramáticamente elevado. Seis de estas personas vivían en residencias.

En el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) no fue necesario estrenar ayer la UCI montada en el gimnasio de Rehabilitación. Y en el Hospital de Cabueñes (Gijón) sí entró en servicio la unidad de críticos habilitada en la zona de cirugías sin ingreso. En el hospital gijonés, además, ha dado positivo un facultativo de Oncohematología, uno de los servicios más vulnerables.

El sindicato Usipa-Sicepa-Saif subrayó ayer la “imperiosa necesidad de proteger a los profesionales del Sespa”, y en esta línea reclamó que se dote de mascarillas de protección del tipo FFP2 “a todo el personal que realice funciones asistenciales y no solo a los que trabajan directamente con enfermos covid positivos, como se está haciendo en estos momentos”.

El Ayuntamiento de Piloña activó ayer los protocolos en la escuela infantil de Infiesto al notificarse un positivo. Según el alcalde, Iván Allende, “se ha procedido a confinar” la clase afectada, con ocho niños, y a tres de las educadoras.

El nuevo hospital del recinto ferial de Gijón, listo para ingresar enfermos a partir de hoy



El hospital de campaña del recinto ferial de Gijón está preparado para poder ingresar pacientes a partir de hoy. Tras terminarse ayer los últimos preparativos, ya hay personal sanitario citado a trabajar desde primera hora de la mañana para, al menos, poner a punto la instalación. La directora gerente del Sespa, Concepción Saavedra, visitará también el recinto a lo largo de la mañana. La falta de médicos y enfermeras en la región obligó a la administración a habilitar listas de voluntarios ya contratados que quieran acudir a trabajar al centro en días de descanso.

Al ser la misma instalación que se había preparado ya en la primera ola, el hospital de campaña (denominado por lo sanitarios “H144” por su número de camas) mantiene la misma organización y protocolos: se divide en seis bloques, con 24 camas cada uno, y solo tendría que consolidar los contratos de personal de uno de ellos –con unos 40 profesionales– para poder empezar a funcionar. Por tamaño, cada bloque asumiría un volumen de pacientes similar a una planta de hospital al uso. La idea es que se puedan derivar hasta este hospital a pacientes infectados en estado más o menos leve.

El hospital de la Feria de Muestras fue montado el pasado mes de marzo, pero nunca llegó a estrenarse –aunque sí hubo un par de intentos fallidos abortados en el último momento– porque la pandemia no llegó a provocar el aluvión de ingresos que se temía entonces y que sí se están registrando ahora. El Hospital de Cabueñes, por ejemplo, abrió ayer otra planta de positivos que se había mantenido hasta ahora como sospechas, por lo que el complejo tiene ya siete plantas para coronavirus, dos para sospechas, y seis para el resto de patologías. “Incluso si no suben mucho los ingresos estos días, si no se dan altas no hay ya sitio para meter más gente. La Feria tiene que abrir”, comentó el personal, que celebra que la gestión sanitaria haya priorizado este recurso respecto al puesto de triaje militar habilitado desde hace semanas frente a Cabueñes. “Lo que faltan son camas y personal”, aseguraron.