Ofensiva para que la faba gane prestigio

Suárez López, de Casa Palacio (Coaña), es el mayor productor de fabas de Asturias bajo la marca La Estela. Desde hace casi 20 años trabaja para destacar las propiedades singulares de la legumbre regional, y combatir el fraude en torno a su comercialización. El grupo que gestiona con otros socios aglutina más de 30 hectáreas dedicadas a la faba.

“Tenemos que salir fuera para que nos valoren y eso no debería ser así; cuando puse en marcha mi marca no había nada hecho y tuve que ir sorteando obstáculos sin referencia; la comercialización sigue siendo la gran asignatura pendiente”, señala Suárez, que ya sabe lo que es luchar por la faba como miembro de la anterior junta del Consejo Regulador, presidida por Juan José Menéndez. “Ya no es tiempo de poner a la faba a caminar, tenemos que ir directamente a la carrera, sin tiempo que perder”, recalca. “Tenemos mecanización, pero la comercialización aún se nos escapa, con 82 marcas diferentes para una certificación de poco más de 100 toneladas. Deberíamos usar más el paraguas de la IGP y aglutinar las etiquetas”, propone el nuevo presidente, al que acompañan en la directiva el cultivador José Antonio Iglesias, de Serín, que también presidió el Consejo; Iván Cueto, de Villaviciosa, y las empresas Herederos de Pepe el Bueno, Crivencar y Valle, Ballina y Fernández. “Para salir fuera necesitas producción y ese es otro de los objetivos; en Asturias quedan muchas tierras para cultivar”, indica. El Consejo Regulador de la Faba fue el primero en celebrar elecciones para renovar sus cargos conforme a los nuevos estatutos aprobados este año, en desarrollo de la ley de Calidad Alimentaria.