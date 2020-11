La Fiscalía pide una pena de cuatro años y ocho meses de cárcel para el hombre de 35 que intentó violar a una vecina de Anieves el pasado mes de junio, después de cenar en una sidrería de esta localidad de Oviedo. El escrito de acusación provisional del Ministerio Fiscal ya ha sido presentado en la Sección Segunda de la Audiencia Pronvicial, con sede en Oviedo.

El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las cuatro de la tarde del 6 de junio de 2020, el acusado, un hombre con antecedentes y que ya ingresó en la cárcel por delitos similares, se encontraba en una sidrería de Anieves tomando algo con su novia y un grupo de amigos, entre los que se encontraba la víctima. A las 6 de la tarde, el hombre y su novia se fueron, pero él regreso al cabo de tres horas, ya sin su pareja, y se unió a la denunciante, con la que se quedó a cenar.

A las once y media de la noche, una vez terminada la cena, ambos se fueron. Él la acompañó hasta el portal de su domicilio. Una vez allí, insistió para que le dejase subir a su domicilio para estar a solas con ella y mantener relaciones sexuales, proposiciones que ella rechazó. De manera tajante, le manifestó que no quería que entrase en su casa ni mantener relaciones sexuales con él. El hombre insistió y finalmente, sin violencia, accedió al piso, donde la mujer, un poco más joven que el acusado, vivía ella sola.

El hombre se quedó a dormir en el sofá del salón, en el piso inferior de la vivienda, mientras que ella se fue a su dormitorio, en la planta superior. En un momento dado, el procesado entró en la habitación de la mujer, insistiendo nuevamente en mantener relaciones sexuales con ella, a lo que volvió a responderle que no. El procesado lo intentó, sin éxito, en una segunda ocasión. No obstante, el procesado accedió a la habitación una tercera vez y, al verse rechazado de nuevo, sujetó fuertemente a la mujer por las muñecas, la agarró por el cuello y se recostó sobre ella en la cama, al tiempo que le tapaba la boca para que no gritase y le decía entre insultos que se callase. Ella logró no obstante zafarse del procesado, salir corriendo y pedir ayuda a los vecinos, que le dieron cobijo en su vivienda y avisaron a la Guardia Civil.

Como consecuencia de los hechos, la mujer sufrió lesiones de las que sanó sin secuelas a los cinco días. Ha renunciado a cuanta indemnización pudiera corresponderle por estos hechos. Aparte de la pena de prisión, la Fiscalía pide el pago de una multa de 360 euros.

En junio de este año, el hombre fue mandado a prisión a petición de la Fiscalía, ante el riesgo de reincidencia o peligrosidad para la denunciante, puesto que el arrestado ya contaba con antecedentes por delitos sexuales. La magistrada del Juzgado número 3 de Oviedo, Begoña Fernández, accedió a tal pretensión y dictó su ingreso en la cárcel de Asturias.