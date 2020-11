“A los viejos de tus padres no los vacunaste de la gripe y tendrán la suerte de no morir”. Este es uno de los mensajes amenazadores que ha recibido el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien ayer lo hizo público y advirtió de que no está dispuesto a “admitir ni insultos, ni ataques ni amenazas”. “Y menos aún –agregó– que vayan dirigidas a mis padres, a mis hermanos o mis sobrinas”. El mensaje también menciona a la sobrina del Barbón que reside en Málaga y le dice que la cuide porque “le puede pasar cualquier accidente”.

La situación que atraviesan Asturias y el conjunto de España es complicada, y el presidente regional entiende las críticas porque “hay gente pasándolo mal y descarga su hartazgo con el Gobierno de Asturias o conmigo por las medidas que tenemos que adoptar para controlar la pandemia”. Sin embargo, sostiene que el citado mensaje no es admisible, por lo que “actuaré convenientemente”.

La Federación Socialista Asturiana (FSA) expresó su respaldo al Presidente ante lo que considera “amenazas intolerables que no tienen cabida en nuestra sociedad”. Otros dirigentes socialistas también le manifestaron su apoyo ante una situación que consideran “denunciable y punible”.

Barbón declaró, asimismo, que la situación de Asturias ante la pandemia “sigue siendo crítica”.