El jurado del crimen de Lugones se reúne a lo largo de esta tarde para decidir el veredicto, después de escuchar los alegatos de las acusaciones y de la defensa. El fiscal Miguel Rodríguez Marcos ha sido especialmente duro con la acusada, a la que ha presentado como un ejemplo palmario de doblez, y respecto a la que no escatimado calificativos. Ana María García "no tuvo piedad alguna por la víctima, ejerció sobre ella una violencia extrema, gratuita, en los años que llevo de fiscal no he visto nada parecido", confesó ante los miembros del jurado. Rodríguez, que pide una condena de 25 años de prisión para la presunta asesina, fue muy gráfico. "Esto no fue un asesinato, fue una carnicería que no puede quedar impune. Lo que necesita esta persona es ir a prisión, cumplir hasta el último día de condena y resocializarse para que nunca más pueda cometer un crimen parecido. No pedí más pena porque no lo permite el Código Penal", añadió. Y es que este crimen "excede cualquier límite, se le tiró encima de forma salvaje, dio puñaladas a diestro y siniestro, se duchó en su sangre, hay ADN de la víctima por toda la casa: en su top, en sus bragas, su pantalón, su camiseta, su reloj, su pulsera, hasta en los dedos de la mano", prosiguió el fiscal. "Estaba enferma de celos, unos celos patológicos que la superaban. Por eso llamó a la novia de la víctima después del crimen y regodearse con lo que había hecho: 'Ni para mí ni para nadie'. No podía soportar que estuviese con otra", resumió.

Para el fiscal, es evidente que ha habido alevosía, puesto que la acusada aprovechó que la víctima estaba como una cuba, de forma que no pudo defenderse, así como ensañamiento, al haber utilizado una fuerza extraordinaria y un número elevadísimo de puñaladas para acabar con la vida de Miguel Ángel Suárez, Michel: "No hacian falta 35, lo dejó como un Picasso. No tengo duda que sufrió mucho, fue digno de una película gore". Y también defendió que concurre la agravante de parentesco, aunque la acusada aseguró que ella y la víctima no eran pareja. El ministerio público rechazó que el retraso mental de la víctima sea relevante. "Es un trastorno mental ligero, le permite distinguir entre el bien y el mal, lo lícito de lo ilícito, es capaz de acomodar su conducta, es plenamente consciente. No tiene ninguna pena, aseguró a las forenses que esto se arreglaba pidiendo perdón. Mientras preparaba este caso, no podía creer que la maldad humana llegase a tal grado y que pudiese estar reunida de esa forma en una persona", confesó. Miguel Rodríguez no cree en el arrepentimiento (bastante tímido por cierto) mostrado por la acusada en el juicio, ni considera que los hechos hayan sido fruto de un arrebato por obcecación. Descarta asímismo que actuase bajo efectos del alcohol y las drogas. Los policías y las forenses que la vieron tras el crimen la vieron tranquila y lúcida, "fresca como una rosa".

La acusación particular que ejercen los hermanos de la víctima, bajo la dirección letrada del abogado José Antonio Ballina, tampoco se detuvo en calificativos, empezado por la "malicia que preside" cada una de sus palabras. El letrado trajo a colación una de las frases del juicio, dicha por Ana María García, que en su opinión resume el desprecio que sentía por la víctima: "¿Para qué quiero yo a ese borracho de mierda?". Para Ballina, "la maldad existe y la ficción se queda por debajo de la realidad". Llamó al jurado a impedir que la acusada "siga jugando con el sistema". Y es que ella "tiene una respuesta para todo, encaminada siempre a la búsqueda de una atenuante o una eximente". La acusada "esperó pacientemente cual cazador. Sabía, quería, hizo, limpió y se regodeó llamando a la novia de Miguel Ángel para decirle: 'Ni para mí ni para nadie'. No ha habido ningún arrepentimiento. Es indiferente saber si la víctima sufrió o no (yo creo que sí sufrió), lo relevante es que ella quería infligir ese dolor y por eso propinó 35 puñaladas, y si no dio más fue porque se cansó, como indicaron los forenses". Ballina finalizó llamando la atención de los hermanos dela víctima, "que están tomando tranquilizantes y orfidales de por vida", tal es el dolor causado por el este crimen.

La defensa, a cargo de José Luis Álvarez, jugó la baza de la indefensión de una mujer que sufre un retraso mental que afecta a su capacidad volitiva e intelectiva. "Ana María no necesita cárcel, sino ayuda. Necesita aprender los mecanismo sociales básicos, ella nos los tiene. Tiene una discapacidad del 69 por ciento. No es capaz, aún hoy, de valorar las consecuencias de la muerte de su amigo, no es responsable de sus actos, es una persona vulnerable, en permanente riesgo de exclusión social, no tiene mecanismo sociales ni psicológicos para enfrentar los conflictos, suele rodearse de personas peligrosas, es manipulable", desgranó el letrado, buscando la complicidad del jurado. Para la defensa, Ana María actuó llevada por la elevada ingesta de alcohol y cannabis, unida a la falta de empatía y la madurez debida a su retraso mental. El letrado defendió que el día de los hechos la joven sufrió un brote psicótico. Tras recuperarse del brote, argumentó, se dio cuenta de lo que había ocurrido y trató de limpiar la escena de la manera más burda, tratando de simular un suicidio: limpió la sangre y metió la ropa en la lavadora, pero no la puso. Metió el arma homicida en el cajón aún manchada de sangre. ¿Alguien puede pensar en que hubo premeditación? ¿Se puede pensar que tiene maldad? ¿Se puede decir que Ana María piensa? ¿Se puede ser más infantil? ¿Se puede ser más limitado? Lo que necesita es que la cuiden y la eduquen", finalizó.

Tras los alegatos, el magistrado Javier Domínguez Begega, presidente de la sección tercera de la Audiencia, dio oportunidad a la acusada de decir su última palabra, pero ella lo rechazó. Tras esto se conformó el objeto del veredicto y el jurado se retiró a deliberar.