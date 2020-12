El portavoz parlamentario de Vox Asturias, presidente del partido en la región, Ignacio Blanco, ha pedido esta mañana explicaciones a Delegación de Gobierno tras tener conocimiento de la entrada en Asturias de inmigrantes indocumentados que han viajado en avión desde Canarias. Ignacio Blanco ha enviado hoy un escrito a la delegada del Gobierno, Delia Losa, en el que, como representante del Gobierno central en nuestra región, "aclare las instrucciones dadas en relación a la entrada de dichas personas en el aeropuerto de Asturias, así como las instrucciones que se han de seguir en el caso de que se sospeche que las personas que llegan en avión a Asturias puedan carecer de documentación o de los requisitos legales para permanecer en España".

"No entendemos cómo una persona puede embarcar en un avión sin documentación alguna; no entendemos cómo pueden entrar sin acreditar haber pasado una PCR; no entendemos cómo los inmigrantes ilegales pueden entrar o salir de Asturias, cuando los asturianos seguimos encerrados por orden del presidente del Principado, Adrián Barbón", insiste el Blanco, que añade que, "desde Vox Asturias preguntaremos también a la consejera de Presidencia que se está haciendo en estos casos desde su administración, si está informada, o si desde el Ministerio del Interior están tomando el pelo al Gobierno socialista de Asturias. Es gravísimo porque desde el Gobierno central se niega que se están realizando traslados a la península de inmigrantes y se están haciendo".

Asimismo, el portavoz ha señalado "que los funcionarios implicados podrían estar incurriendo en un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal contemplado en nuestro código penal". Desde Vox Asturias, insiste Blanco, "vamos a exigir responsabilidades tanto en la consejería de Presidencia como en Delegación de Gobierno por esta situación que tiene un claro efecto llamada".

Ignacio Blanco explica que "mientras la población asturiana que debe ir a otras regiones, o todas aquellas personas que precisan entrar en Asturias por los motivos tasados en la norma, se ven obligadas a portar toda una serie de documentación que es detenidamente inspeccionada por la autoridad competente, nos encontramos con la paradoja de que se permite el embarque en el aeropuerto de origen a personas de otros países, indocumentadas y sin la acreditación mediante PCR o de cualquier otra prueba que pueda acreditar que están libres del covid-19".

Por último, ha querido agradecer "la gran profesionalidad de nuestra Guardia Civil y Policía Nacional que actuaron en consecuencia aplicando la legalidad vigente" y que permitió que "al menos dichas personas fueran puestas a disposición de la autoridad competente evitando que deambularan por la región sin ningún tipo de control". Eso sí, continúa Blanco, "desconocemos las órdenes que tras esta actuación se les ha dado a los efectivos que operan en el aeropuerto asturiano para el caso de posteriores entradas en condiciones similares, considerando que cualquier orden en contra de las limitaciones a la movilidad impuestas, constituye una gravísima transgresión de la ley", concluye el portavoz.