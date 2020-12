Una docente asturiana, entre las 45 mujeres más ejemplares de Europa para las niñas

“Si tuviera que decir en pocas palabras a qué me dedico diría que a ayudar a mi alumnado a que descubra todo su potencial intelectual, emocional y social”, resume. Así lo ha conseguido a través de sus exitosos proyectos, algunos de los cuales han llegado a aplicarse en toda España. Es el caso del “Selfie emprendedor”, que desarrolló junto a las docentes Elena Rodríguez e Isabel González y que consiste en “aprender de referentes reales y entrevistarles”. “A menudo les hablamos de Amancio Ortega, pero a su alrededor tienen otros emprendedores más cercanos. Desde que se puso en marcha este proyecto, en el año 2016, hemos hecho más de 5.200 entrevistas, gracias a la participación de 5.000 profesores y 5.000 estudiantes”, explica Paz Fernández de Vera. “Selfie emprendedor”, sostiene la docente, puede estar detrás de su selección por la Unión Europea. “A raíz de este trabajo pude colaborar con gente muy cercana a la Comisión”, aclara.

No obstante, no cabe duda de que la asturiana tiene méritos suficientes para convertirse en referente. Durante los últimos siete años ha estado trabajando con estudiantes de Belleza y Peluquería, la mayoría mujeres, desarrollando proyectos de innovación social mediante el uso de las emociones y el pensamiento disruptivo. Con ellas ha rediseñado un espacio público abandonado y lo ha transformado en una iniciativa cultural llamada “Historias embotelladas”, con relatos de los vecinos de Mieres. Con ellas ha concienciado sobre la violencia de género, recreando heridas y golpes con maquillaje. Con ellas ha escrito un libro con historias de los clientes... “Ahora estamos inmersos en el proyecto ‘Peluqueras que imprimen en 3D’. A la vuelta de las vacaciones de Navidad, las alumnas van a imprimir utensilios que son necesarios para su trabajo diario”, avanza.

Las clases de Paz Fernández de Vera son “plenamente prácticas”, porque, como dice, “las competencias emprendedoras no se aprenden con apuntes”. Además de eso, la profesora ovetense, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, siempre les dice a sus alumnas: “Generad ideas que aporten valor a la sociedad”. La docente del IES El Batán de Mieres es una firme defensora de la FP y del potencial de sus estudiantes. “Yo me maravillo cada día. Creo que hay mucho estereotipo en torno a la Formación Profesional cuando hay un talento enorme que hay que visibilizar. Ya no es la FP de los años 80, sino una FP nueva en la que una clase de peluquería también hablamos de robótica o de inteligencia artificial”, expresa.

La ovetense recibió la gran noticia de formar parte de la campaña europea “women4future” el pasado mes de octubre, a través de un correo que le envió la propia comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel. El proyecto persigue cuatro objetivos: “homenajear a las mujeres de toda la UE involucradas en ciencia, innovación e investigación, educación y juventud, cultura y deportes; mostrar el compromiso de la UE con la igualdad de género y cerrar la brecha de género; destacar a profesionales exitosas para alentar a las niñas a estudiar materias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas); y construir redes para ayudar a otras mujeres y actuar como modelos a seguir”. De toda Europa fueron elegidas 45 mujeres, entre las que figura la asturiana. Todas ellas son, según la comisaria, ejemplos a seguir por las niñas.