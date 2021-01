Asturias tiembla a casi 13 bajo cero, con la mínima histórica de España en los Picos: -35.8º

Sin ir más lejos este jueves 7 de enero hubo nuevo récord de temperatura mínima en España al registrarse 35,8 grados bajo cero en el medidor que la Asociación Meteorológica del Noroeste Peninsular (Noromet) tiene instalado desde hace algo más de un año en Vega de Liordes, cerca de Posada de Valdeón, en la vertiente leonesa de los Picos de Europa. Pero es que solo un día antes, el 6 de enero, se batió el último récord de mínima en España, que era de 1956 (32 bajo cero) en el Pirineo catalán con menos 34,1 grados.

En Asturias, los medidores de la Agencia Estatal de Meteorología por pueblos y puertos no han caído tan bajo, pero sí más de como hacía tiempo que no se veía. En Leitariegos (Cangas del Narcea) amanecieron a 12,6 grados bajo cero, lo que convirtió el pueblo en un auténtico congelador. En Degaña no se quedaron cortos, con 10,2 bajo cero; y en Pajares, menos diez.

En el Oriente también pasaron la jornada ateridos y con alguna que otra sorpresa, como la que se llevó Javi Gutiérrez Cuadriello, que logró unas fotos espectaculares de la cruz del Picu Pienzu, en el Sueve, completamente congelada. “Salí un poco más arriba del pueblo de Bodes y entre subir y bajar me llevó dos horas y media. Fui con raquetas de nieve y los bastones se hundían por completo”, explicó a este periódico, informa J. M. CARBAJAL.

Por contra, en Castropol se situó este jueves, por decirlo de alguna manera, el “caribe asturiano”, al registrar la máxima de la jornada: unos nada despreciables 11 grados.

Las bajas temperaturas no dejan de asombrar a unos y otros después de unos años en los que los inviernos y la Navidad –esta última blanca de verdad– han sido de los más suaves en Asturias. “Estamos viviendo una situación ciertamente muy invernal, propiciada por la masa de aire ártico, muy frío, que se instaló en nuestro país el 1 de enero”, explica José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteored. “Tanto en la Cordillera Cantábrica como en los Pirineos, la situación días atrás favoreció que se produjeran nevadas muy importantes y con toda esa nieve depositada, en esas zonas se empezaron a desplomar las temperaturas mínimas, con heladas extraordinarias”.

Viñas entiende la sorpresa general por los récord de temperaturas mínimas absolutas en España, si bien advierte de que hay que tomarlos con cierta distancia y no son en general representativos. “Lo de Vega de Liordes está tomado en un enclave muy particular y puede que el dato no sea representativo del entorno. No es que no valga el dato, sino que deben tenerse en cuenta todos los matices”, explica el experto de Meteored.

Del frío helador pueden hablar con conocimiento de causa en Leitariegos. En el pueblo son famosos por registrarse habitualmente las temperaturas más bajas de Asturias. La de este jueves no tuvo desperdicio con los 12,6 bajo cero.

Eso permite que se acumule metro y medio de nieve y que los carámbanos cuelguen de los tejados con hasta medio metro de longitud. Los 13 habitantes del pueblo (a más 1.500 metros de altitud) lo asumen como normal, si bien reconocen que hacía años que no veían los termómetros caer tanto. “Lo peor de este frío es que se nos congela el gasoil de los coches y es difícil arrancarlos”, apunta el vecino y presidente de la parroquia rural de Leitariegos, Jesús Matías, quien recuerda haber visto bajar el mercurio hasta los 18 grados bajo cero.

Héctor Cosmen, que lleva el único restaurante que hay en el pueblo, presume de que su vecinos están preparados para los rigores del invierno. El mayor inconveniente de este frío helador son las placas de hielo que se forman en los caminos. “Este jueves ha hecho un día espectacular, con sol y despejado, perfecto para disfrutar de la nieve”, celebró el hostelero. Sin embargo, los leoneses que disfrutan de la cercana estación de esquí no pueden ir a su negocio, a 200 metros, por el cierre perimetral debido al coronavirus. “Hacía años que no había una nevada así, sin embargo tengo una caída de las ventas del 90% respecto al año pasado”, expone Héctor Cosmen.

Una situación que también critica Jesús Matías, que lamenta que no permitan la interacción entre el pueblo y la estación de esquí, “que sentimos como algo nuestro pero la tenemos vetada. Es absurdo”.

“Filomena” pone a temblar y cubre de blanco a media España

Nieve, viento, frío, olas y lluvia pondrán este viernes 8 de enero en riesgo a 45 provincias y Ceuta. En Castilla-La Mancha será extremo, debido a las nevadas que se prevén en Albacete, Cuenca y Toledo, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que pronostica nevadas copiosas en zonas del centro, interior este e interior sudeste peninsulares, con cotas de nieve bastante bajas, acumulando espesores que pueden superar los 10 centímetros y localmente los 20 centímetros. La borrasca “Filomena” se deja notar y ha cubierto de blanco la mitad sur. Al Norte llegará algo más floja de lo esperado el fin de semana. Este viernes en Asturias lucirá el sol y hará mucho frío. El sábado llega de nuevo la nieve, a cota de unos 400 metros, y en el litoral podrán darse precipitaciones débiles y dispersas, con algunas tormentas.