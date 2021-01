Los vecinos de Pelúgano están en vilo por cuatro caballos atrapados entre la nieve hace más de una semana. Los animales están en un canal de Peña Mea, en los límites de Aller y Laviana. El acceso es imposible para los ganaderos y hay otra mala noticia: el propietario de tres de los cuatro animales está ingresado por covid-19. “Llevamos días intentando que el 112 nos ayude y no conseguimos nada. Pedimos comida para los animales, porque están al límite”, explicaron fuentes vecinales, tras ocho días sin comer, desorientados y sin encontrar el camino para volver al pueblo. “Los seguimos con un catalejo, para no perderlos de vista”, señalaron. El Servicio para la Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil no puede solventar el problema sin un helicóptero. Bomberos de Asturias acudió el lunes al puerto de El Palo para atender a unos caballos en una situación similar.