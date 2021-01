“¿Quieres luchar contra el calentamiento? No viajes a Bali, vete a Asturias”

–El Presidente de Aragón puso en duda el cambio climático por la nevada de “Filomena”.

–El año pasado fui al Congreso y les llevé una diapositiva, la misma que presenté hace 22 años. Hay cosas que si hay que repetirlas, lo hacemos. Apliquemos pedagogía. Lo que me da una alergia tremenda es que se mezcle meras intuiciones y opiniones con hechos, datos y ciencia. Eso me revuelve.

–«Sabemos lo que un clima desbocado puede hacer. Sabemos lo que hay que hacer. Toca hacerlo», insiste.

–Planear estrategias de mitigación a corto y medio plazo. Contra el cambio climático se lucha con adaptación y mitigación.

¿Qué papel tenemos los ciudadanos a pie de calle?

–Las acciones individuales parecen simbólicas pero pueden ser relevantes. Si mucha gente baja un 10% las emisiones...

–¿Cómo lo conseguimos?

–La lista tiene que ser personal. Reciclar, disminuir el transporte privado, circular en bici, aislar tu casa, regar menos….

–Diga algunas cosas sencillas.

–Por ejemplo, lo relacionado con la dieta. No todos nos tenemos que hacer vegetarianos, pero reducir un poco la cantidad de proteínas de origen animal contribuye.

–Esos gestos personales no son nada si no hay voluntad política.

– Los políticos miran al electorado. Y si el electorado no se muestra decidido, ellos no tomarán medidas impopulares. A nadie nos gusta que nos racionen la gasolina y los kilómetros, pero necesitamos gobernanza global.

–Ya está bien de viajes de boda a sitios lejanos.

Exacto. ¿Quieres luchar contra el calentamiento? No viajes a Bali, sino vete a Asturias.

–¿Razones para el optimismo?

–Encontrar la forma de ver el lado bueno a las cosas es un síntoma de madurez. Tenemos una huella medioambiental per cápita que no es sostenible. Hemos de reducirla. No voy diciendo que no viajes más en tu vida. Pero los vueltos transatlánticos han sido demasiado baratos. Mis estudiantes se van al Caribe por menos dinero que a Oviedo.

Qué nota le pondría al Gobierno en medio ambiente?

–Empezó con una fuerza que ahora, con la pandemia, ya no tiene. Un 6.