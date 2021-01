Faustino Blanco y Salvador Illa: el momento que más impactó al exministro en el último año

El ministro reconoció que con anterioridad a que explotara la pandemia Faustino Blanco -que llegó al Ministerio de la mano de su amiga María Luisa Carcedo, a la que Sánchez relevó por Illa- le pidió que le relevara como secretario general de Sanidad. Precisó Salvador Illa que la petición tuvo que ver "con que quería volver con su familia a Asturias, no porque no quisiera trabajar conmigo”. Pero la pandemia trastocó los planes y el Ministro pidió a Blanco que permaneciera en el cargo. A los pocos meses, y tras una maratón de jornadas extenuantes, el secretario general de Sanidad sufrió un problema coronario del que se recuperó bien. “Lo ocurrido me impactó muchísimo", recordó Illa durante la entrevista, donde también cuenta de que a Blanco le terminaron poniendo un marcapasos, y trasladando así la responsabilidad que sintió por no haber atendido la petición del colaborador. Finalmente Faustino Blanco dejó el cargo en agosto y en la actualidad está al frente, como director, de la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Asturias.