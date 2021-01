El próximo 12 de febrero se decidirá quién es el nuevo rector de la Universidad de Oviedo tras unas elecciones telemáticas históricas. En la carrera por el rectorado se encuentra el hasta ahora rector Santiago García Granda y al constitucionalista Ignacio Villaverde Menéndez. Estas son sus candidaturas.

Santiago García Granda: “Me presento con ilusión, y confío en que se valore este tiempo de calma y progreso”

A Santiago García Granda la pandemia no le ha consumido el ánimo. Llega a las elecciones a rector de la Universidad de Oviedo con “mucha ilusión, con la misma que hace cuatro años o, incluso, más”. Con la tranquilidad de haber “cumplido” lo prometido en 2016. Y con la “confianza” de que la comunidad académica “sepa valorar este tiempo de calma y de progreso”.

El catedrático de Química Física lanzó ayer oficialmente su candidatura con una rueda de prensa telemática y el eslogan “Nuevos retos con la misma ilusión”. García Granda se apoyó en los “logros” conquistados para justificar su continuidad en el sillón de mando. Habló, resumido, de una Universidad más transparente, sostenible, formada, con más producción científica y transferencia... Y que, por supuesto, “ha preservado la salud”. En contra de lo que dice su rival en las urnas, Ignacio Villaverde, defendió que su liderazgo frente al covid fue “efectivo”. “Es una gestión que nadie había hecho antes. Así que sí, alguien puede decir que lo hubiera hecho de otra manera. Hay mil maneras. Pero la Universidad de Oviedo ha sido modélica y siempre ha ido por delante”, afirmó.

García Granda utilizó una presentación repleta de gráficos y cifras para ir repasando, colectivo por colectivo, sus “logros”, los “motivos por los cuales merece la pena seguir con el proyecto”. Respecto al personal docente e investigador (PDI), remarcó que su equipo “aprovechó al máximo la tasa de reposición” y “luchó contra la precariedad como nunca antes se había hecho”. “Hemos conseguido duplicar el número de profesores ayudantes doctor, que representan el futuro”, indicó. En este sentido, comentó que el programa especial de investigación lanzado en 2016 “no llega a ser el de Severo Ochoa, pero casi, con 26 contratos predoctorales”. Sobre el personal de administración y servicios (PAS), dijo haber “cumplido”, con todas las subidas salariales prometidas: “También hemos ofertado 230 cursos de formación”.

Baja el abandono de los estudios

En lo afecta al estudiantado, Granda destacó que “el despegue en internacionalización ha sido espectacular, situándonos en el top ten de captación de fondos para Erasmus”, y, por otro lado, subrayó que el abandono en las carreras “ha pasado a ser testimonial”. A todo ello se suma que durante su mandato la Universidad “volvió a entrar en el top 500” en los rankings internacionales, una posición “que no ocupábamos desde hace 15 años”, y la institución ha pasado de ser “opaca” a estar “en los primeros puestos de trasparencia”.

Pese a todo lo anterior también quedan “temas pendientes”. Santiago García Granda enumeró algunos: “La gestión de la investigación, que es un proceso con una normas cambiantes y que requieren de un gran esfuerzo en medios informáticos, y las infraestructuras, que hay que convertir en sostenibles”. Hoy, primer día de campaña, publicará su programa electoral, que, según avanzó, constará de “trece líneas” relacionadas con “mejorar las condiciones del profesorado, profesionalizar el PAS, tener mejores laboratorios para nuestro estudiantado y complementar la docencia presencial con las nuevas herramientas digitales”.

La Universidad retomará hoy las clases online por orden de Salud y en contraposición a los institutos. “Nos parece prudente que la actividad que pueda seguir haciéndose online, se siga haciendo, Tenemos que potenciar el modelo híbrido”, señaló. No obstante y en la misma línea que días atrás, Santiago García Granda dio un tirón de orejas al Principado criticando la polémica suspensión exámenes presenciales -ya eliminada de la resolución-. “Imponer una evaluación online no es una competencia de alguien que está fuera de la Universidad. No se nos pueden invadir las competencias, aunque no creo que se haya hecho con otro motivo que no sea salvaguardar la salud”, señaló. Granda eludió cualquier vía de confrontación con su contrincante -al que ni si quiera nombró- y afirmó que la “comunidad es sabia y al que elijan será el mejor” rector para Asturias.

Ignacio Villaverde Menéndez: “Necesitamos pasar página cuanto antes y recuperar la institución que queremos”

En su despacho, con mascarilla y delante de un proyector en que el se iban sucediendo imágenes de la Universidad, Ignacio Villaverde Menéndez, se dirigió ayer, a través de Youtube, a la comunidad universitaria para pedirle su apoyo. Para “recuperar -dijo- la Universidad que queremos”, para “pasar página”, para “comenzar de nuevo”. “Necesitamos reforzar nuestra base institucional ante un futuro incierto, ante el cual tenemos que estar sí o sí preparados. Os pido vuestro apoyo para que, juntos, consigamos hacer una Universidad que ofrezca un marco fiable de estabilidad y futuro, que visibilice y que valore la docencia, la investigación y que dé un apoyo real y eficaz a todos los protagonistas que dan soporte a la actividad académica”, pronunció. Para añadir: “Reinventémonos, seamos valientes y atrevámonos” al cambio.

Villaverde, que ya presentó a principios de noviembre ante los medios de comunicación su candidatura ante la previsión que hubiese elecciones el 1 de diciembre, reconoció que la campaña que hoy comienza será “muy extraña”, ya que al igual que las votaciones, discurrirá por medios digitales. De hecho, el catedrático de Derecho Constitucional hizo la tradicional pegada de carteles de forma virtual a primerísima hora de este jueves. Su programa se conocerá hoy, pero ya ayer dio algunas pistas.

La primera: “En el plazo de dos años tenemos que convocar las plazas necesarias que permitan que en nuestra universidad no haya un solo PDI (personal docente e investigador) o un PAS (personal de administración y servicios) en las condiciones de precariedad actuales, y ser extremadamente sensible a las dificultades económicas por las que atravesará gran parte del estudiantado y el tejido productivo asturiano”. La segunda: “Tenemos que incorporar talento a la vez que reconvertimos y estabilizamos aquellas figuras impropias demasiado abundantes en la universidad española. Y hay que conseguir una convocatoria anual de estabilización y promoción para nuestro profesorado acreditado”. La tercera: “ Nuestro actual modelo organizativo es francamente mejorable, creemos que es necesaria una estructura administrativa mucho más racional y profesional”. La cuarta: “Es completamente necesario llevar a cabo un plan plurianual de homologación de puestos de trabajo y de complementos que garantice que, a igualdad de trabajo, la retribución también sea equiparable”.

Continuando con ello, Villaverde lamentó que en todas las campañas la docencia ocupe “gran parte de la planificación del programa para verse luego relegada en su ejecución”. “Nosotros -defendió- queremos marcar una diferencia completa y radical. Nos preocupa mucho la docencia. Y queremos comprometernos en poner en marcha medidas concretas que la apoyen y la revaloricen”. Y dijo más: “Es urgente implantar el Programa Docentia; asimismo, el calculo de la dedicación docente debe incluir todas las actividades que el profesorado realmente desempeña y hay que hacer un plan específico para el PDI que haya superado los sesenta años”.

Aumento de becas a estudiantes

El candidato a rector, que empezó con un mensaje de “agradecimiento y reconocimiento” a la comunidad universitaria “por su dedicación y quehacer diario” y acabó con otro, en forma de abrazo, para “quienes están sufriendo con el covid”, avisó de que la superación de la pandemia “va a requerir muchos esfuerzos”. Villaverde se comprometió, por ello, a “congelar y redefinir las tasas de matrícula, a aumentar progresivamente las becas y a crear nuevas líneas de ayudas”. El constitucionalista concluyó el acto con la proyección de su vídeo de campaña y que empieza con la frase “Ha llegado el momento de avanzar”. A la que le siguen otras muchas: ampliar los horizontes de los campus, recuperar la ilusión, fomentar la solidaridad, agrandar el saber, promocionar la cultura... Con el final de una Universidad “esencial para Asturias”. Como novedad, el aspirante contestará por Whatsapp (636083188) a las preguntas de la comunidad académica.