Valentín Morán Álvarez, presidente en funciones de la Federación Asturiana de Caza, dice que el hecho de sobreproteger al lobo “me parece una aberración. Aquí en Asturias no se caza, hay una regulación de la especie que hace el Principado y a veces pide el apoyo de cazadores o de cuadrillas. Por eso estamos totalmente en contra. Es un agravio para el medio rural, para los cazadores, para los ganaderos, y no entendemos por qué tomaron esa decisión, porque el lobo no es para nada una especie vulnerable ni está en peligro de extinción”. Morán Álvarez añade que “es una decisión totalmente partidista y sin atender a ningún criterio científico”.