Grado y Lena, todavía a la espera de saber si les prorrogan hoy su cierre perimetral

23:59 horas. Es la hora a la que vence el plazo de la segunda etapa de cierre perimetral en Grado y la primera de Lena. El Principado tendrá que decidir si suaviza o no las restricciones en ambos concejos. Y todavía no ha comunicado nada. En la villa moscona la incidencia bajó sustancialmente, hasta situarse en 327 casos por 100.000 habitantes en 14 días; y en 329 casos en cuanto a mayores de 65 años. Sin embargo, podría volver a sufrir una prórroga de las medidas restrictivas, que ya inició el pasado 12 de enero, y cumplir así este jueves un mes con el concejo cerrado. No obstante, en este tiempo se suavizaron algunas medidas, permitiendo primero la apertura de las terrazas en la hostelería, ayer el mercado dominical y reabriendo hoy los espacios juveniles y culturales, así como la escuela de 0 a 3 años. El Observatorio de Salud en Asturias concreta que en Grado sigue el descenso acusado de la incidencia, tanto de forma relativa como en número absoluto de casos, y van por el tercer día consecutivo con la positividad por debajo del 7%.

En cuanto a los otros dos concejos con menos de 10.000 habitantes que están en nivel “4 Plus”, Noreña y Salas, hubo un descenso importante de los casos y se espera que la incidencia siga bajando en Salas de forma más pronunciada al inicio de esta semana (menos pronunciada en Noreña), según el Observatorio.

Lena, por el contrario, sigue con una incidencia alta. En su caso, supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada a 14 días; y los 900 en cuanto a mayores de 65 años. El lado positivo en sus cifras es la trazabilidad, con la que se determina el control de los brotes, que se sitúa en el 79,7% (por encima del 75%, mínimo que marca el Principado para evitar el nivel de alerta “4 Plus”).

La situación de los concejos cerrados Datos a 07/02/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Restricciones adicionales Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Concejos de más de 30.000 habitantes Oviedo 567,2 473,3 73,8 Del 21/01 al 11/02 * al 11/02 * Gijón 549,0 504,4 70,9 Del 24/01 al 20/02 * al 20/02 * Avilés 1.034,8 796,6 76,9 Del 19/01 al 15/02 * al 15/02 * Siero 385,2 300,5 = 73,8 Del 02/02 al 15/02 * al 15/02 * Mieres 553,2 639,1 79,7 Del 24/01 al 20/02 * al 20/02 * Concejos entre 10.000 y 30.000 habitantes Aller 1.422,8 959,7 = 79,7 Del 27/01 al 09/02 * al 09/02 * Cangas del Narcea 453,6 248,8 = 90,0 Del 21/01 al 11/02 * al 11/02 * Carreño 715,9 654,5 70,9 Del 04/02 al 17/02 * al 17/02 * Castrillón 808,9 606,1 76,9 Del 19/01 al 15/02 * al 15/02 * Corvera de Asturias 1.260,5 1.235,9 76,9 Del 19/01 al 15/02 * al 15/02 * Gozón 677,4 511,8 76,9 Del 22/01 al 04/02 * al 04/02 * Laviana 362,2 422,6 = 67,3 Del 08/02 al 21/02 * al 21/02 * Lena 1.193,8 911,5 79,7 Del 26/01 al 08/01 * al 08/01 * Llanes 442,2 256,6 = 63,3 Del 21/01 al 11/02 * al 11/02 * San Martín del Rey Aurelio 367,1 = 412,7 = 67,3 Del 25/01 al 21/02 * al 21/02 * Valdés 330,3 398,3 = 78,6 Del 01/02 al 14/02 * al 14/02 * Concejos de menos de 10.000 habitantes Grado 327,1 329,1 73,8 Del 12/01 al 08/02 * al 08/02 * Noreña 560,0 = 474,4 = 73,8 Del 23/01 al 19/02 * al 19/02 * Salas 1.411,6 1.401,1 73,8 Del 31/01 al 13/02 * al 13/02 * * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

Laviana inicia su encierro: 825.764 asturianos ya conviven con la alerta “4 Plus”

Laviana se estrena hoy como concejo perimetrado y tendrá restricciones hasta, al menos, el próximo 21 de febrero. Y ya van 19 municipios, que en total suman 825.764 habitantes, la gran parte de la población asturiana. Laviana mejoró ayer, con respecto a la jornada anterior, su incidencia acumulada (IA) a 14 días, que ahora se sitúa en 362,1 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la incidencia en mayores de 65 años, se mantiene estable. Sin embargo, el porcentaje de trazabilidad está en el 67,2%, muy alejado del 75% que marca el Principado como mínimo para mantener un control sobre el origen de los brotes.

En lo que respecta a otros concejos perimetrados, la situación mejora poco a poco tras días de cierre. Sigue el descenso en Gijón en la IA a 7 días, descenso que incluso ya se empieza a percibir en la IA a 14, tanto global como en personas mayores. En la comarca avilesina se frena el descenso (sigue pero más suave, podríamos estar ante un punto de inflexión en dicho descenso) en Avilés, Corvera, Castrillón, y en general en el área sanitaria III. En este sentido, según los expertos, se observa una meseta en IA14 y el descenso de la positividad, con el segundo día por debajo del 15%. En Oviedo se ralentiza el descenso de la incidencia, con una positividad que sigue en una meseta oscilante sin un descenso ni ascenso claro, siempre según los datos aportados por el Observatorio de Salud.

Siero mantiene “una tendencia positiva”. En su caso, se produce un descenso de la IA7 por sexto día consecutivo y se inicia una meseta en la IA14, tanto en global como en personas mayores. Además, desciende la positividad acumulada durante los últimos 7 días y aumenta la trazabilidad. Llanes, por su parte, va por buen camino, con un descenso evidente en las incidencias a 7 y a 14 días; y un descenso clave de la positividad, siendo ayer el primer día con una tasa de positividad acumulada inferior al 4% desde el 7 de enero. En Cangas del Narcea la situación “es inestable e incierta”, ya que no se observan crecimientos ni decrecimientos sino oscilaciones en los indicadores de tendencia. Sin embargo, preocupa la subida durante 6 días consecutivos de la incidencia en mayores de 65 años.