La petición de los profesores al futuro Rector de la Universidad de Oviedo: “Queremos dar clases e investigar, no hacer papeles”

“Queremos dedicarnos a dar clases y a investigar, no al papeleo”. Esa es una de las principales reivindicaciones que hacen al próximo rector de la Universidad de Oviedo –Santiago García Granda o Ignacio Villaverde Menéndez– los representantes del personal docente e investigador (PDI) funcionario. CSIF, CC OO y UGT también urgen al equipo rectoral que salga elegido de las urnas –por primera vez telemáticas– el próximo viernes la elaboración de una estrategia que ofrezca un “horizonte claro” a profesores y científicos dentro de la institución y que incluya un calendario de plazas a convocar.

En esto último profundiza Daniel Santos, director del departamento de Física y responsable de sindicato CSIF en la Universidad de Oviedo. “Necesitamos ver qué necesidades hay, estudiarlas con tiempo y con criterios negociados con las organizaciones y realizar una previsión. No podemos convocar plazas sobre la marcha, como estamos haciendo. Hay que tener un plan”, explica. Y un plan no solo para rejuvenecer las plantillas, sino también para que los que están en las aulas y en los laboratorios puedan promocionar. Además, añade Daniel Santos, “nos gustaría que el próximo rector negociase con nosotros la implantación de una serie de mejoras que no tienen coste ninguno”. Por ejemplo, enumera dos de ellas, “una política de prevención de riesgos laborales y la reducción de actividad a partir de una determinada edad”. “El objetivo central del próximo gobierno deben ser las personas: estudiantes, personal de administración y servicios, y docentes e investigadores”, remarca Santos.

Ignacio Loy, profesor de la Facultad de Psicología y representante de CC OO, también pide al próximo rectorado una “planificación a largo plazo” para “aclarar la carrera académica”. “Tenemos que tener una plantilla objetivo y evitar los pasos intermedios de la interinidad, que desde nuestro punto de vista son negativos”, puntualiza. No obstante, para Loy “lo primero” que debe hacer el futuro rector es “salvaguardar la docencia y la investigación”. Dicho con otras palabras: “Deberá estar muy atento a las injerencias en el trabajo cotidiano por la acreditación y la calidad, que nos hacen incrementar nuestro trabajo burocrático hasta el punto de que resulta insoportable”. “Queremos dedicarnos a dar clases y a investigar”, remata. Por otro lado, Loy pide que, “salga quien salga elegido” dentro de cuatro días, se mantenga el nuevo sistema de negociación que asumió el equipo de Santiago García Granda en el pasado mandato y que es “más eficaz”, ya que “unifica al profesorado laboral y funcionario”. Además, “hay que continuar reduciendo drásticamente la mala utilización de la figura del profesor asociado”, agrega.

El listado de peticiones de la sección sindical de UGT en la Universidad es largo: “Rejuvenecer las plantillas a partir del acceso a la figura de profesor ayudante, sustituyendo de esta manera a los profesores asociados impropios; ampliar la mejora en los reconocimientos docentes; tener en cuenta el sexenio de transferencia a efectos de la exención docente; y disminuir las tareas burocráticas que dificultan el desempeño de la docencia”. Hay más: “Elaborar una RPT, tal y como marca la Ley de Universidades; regular las comisiones de selección con la asistencia de asesores externos; elaborar manuales de buenas prácticas; permitir la reincorporación progresiva en casos de discapacidad o enfermedad de larga duración; potenciar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; recuperar y actualizar el plan de acción social; y liberar al PDI de las tareas administrativas creando puestos específicos y suficientes en los colectivos del PAS para un real apoyo a la investigación”.

El otro sindicato con representación en la Junta de Personal Docente de la Universidad de Oviedo, SIPU-SAIF, rechazó realizar a través de la prensa peticiones particulares a los candidatos sin antes habérselas trasladado por escrito a Santiago García Granda e Ignacio Villaverde. Dentro del PDI el personal funcionario es más numeroso que el laboral.

El personal administrativo urge acabar con las desigualdades: “A igual puesto, mismo salario”

El personal de administración y servicios (PAS) funcionario está “desencantado”, según asegura la presidenta de la Junta de Personal no docente, María Ángeles García, con las desigualdades salariales existentes entre los trabajadores. Por eso, la medida “estrella” que piden al próximo rector de la Universidad de Oviedo es que de una vez por todas redacte una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que sea “más justa” y que permita llevar a la práctica la máxima de “a igual puesto, mismo salario”. “Antaño los puestos próximos al rector eran premiados con mejoras. Y ver hoy que a tu lado hay una persona que está haciendo las mismas funciones que tú pero gana más ha provocado hartazgo en muchos trabajadores. Así que para nosotros esto es elemental”, explica María Ángeles García, representante de CC OO. En realidad, se trata de una vieja reivindicación que durante el mandato de Santiago García Granda no pudo culminarse. “Parece ser que la normativa pone trabas a conseguir ese objetivo de a igual puesto, misma remuneración; algo ilógico, así que seguiremos luchando por ello”, asegura. Otra de las preocupaciones del colectivo, formado por unos 600 trabajadores, es que son “pocos” y con “edades elevadas”. Asimismo, el PAS solicita regular el teletrabajo y avanzar en la administración electrónica, ya que hoy en día sigue habiendo “muchas tareas en papel”. García aprovecha para poner en valor la actividad sindical de CSIF, SIPU-SAIF, UGT y CC OO, una “labor desinteresada que hacemos por conseguir mejoras para todos”.