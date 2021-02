Asturias acumula dos semanas reportando menos de 200 nuevos casos positivos al día

Asturias acumula dos semanas reportando menos de 200 casos diarios nuevos de contagiados por el covid-19. El 13 de febrero bajó de este umbral, notificando 190 casos, una cifra que no volvió a superar hasta la fecha. Ayer, por su parte, Salud reportó 159 nuevos positivos. La cifra es positiva, teniendo en cuenta que el pasado 28 de enero, hace un mes, se registraron 579 nuevos positivos, la cifra más alta de la tercera ola en Asturias. Sin embargo, el estancamiento es evidente.

El hecho de que a Asturias le cueste doblegar la curva de contagios podría suponer volver de nuevo a pendiente ascendente y entrar, por ende, en la temida cuarta ola. Lo óptimo sería que la curva no hiciera forma de meseta, como ahora, sino que tornase en pendiente descendiente. Otro factor para alentar a la precaución es la tasa de positividad, que sigue por encima del 5 por ciento. De hecho, ayer este indicador se situó en el 6,87 por ciento, tras haber hecho el Sespa 3.259 pruebas la jornada del viernes.

Salud confirmó ayer el fallecimiento de cinco mujeres de 70, 76, 89, 91 y 94 años, ninguna residente de un centro sociosanitario para mayores. En cuanto a los datos de hospitalización, hay 282 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de covid-19 y otras 111 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos.

Cuatro por mesa en interior de bares y terrazas

La patronal hostelera Otea emitió ayer un comunicado entre sus socios para que recuerden que, aunque no estén en concejos perimetrados, se sigue manteniendo un máximo de cuatro personas por mesa, tanto en el interior de los locales como en las terrazas. El boletín informativo de Otea se debe a que muchos hosteleros desconocían si podían ampliar las plazas por mesa hasta seis comensales, pero no es así, se sigue manteniendo en cuatro. Seis son el máximo de personas que pueden estar en un domicilio particular, aunque se aconseja que las reuniones en hogares se limiten a convivientes. Además, no se puede usar la barra, ya que el consumo tiene que ser sentado en mesa, con el uso de mascarilla en los momentos en que no se beba o coma. Del mismo modo, deberá respetarse una distancia de dos metros entre los respaldos de las sillas. El horario de apertura se establece entre las 6.00 y las 20.00 horas, como hasta ahora, por lo que los hosteleros tienen que atender al último cliente a las 19.30 horas.