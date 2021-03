El nuevo protocolo demora la vacuna de médicos de la privada de más de 55 años

Los últimos protocolos recogen de forma ya detallada qué sanitarios conforman el grupo 2 –de primera línea–, y cuáles el grupo 3, que ampara al resto. En este tercer grupo, cuya campaña de vacunación está ahora en marcha, los médicos de consultas privadas se habían dado por incluidos en el apartado B, que incluye de forma literal a “servicios de inspección sanitaria, medicina legal y forense, consultas médicas privadas, servicios de ayuda a domicilio, centros de menores, centros de día y otros centros sociosanitarios, así como estudiantes sanitarios y sociosanitarios que realicen prácticas clínicas”.

Sin embargo, como este grupo tiene asignado la vacunación con la farmacéutica AstraZeneca, recomendada para personas de entre 18 y 55 años, un grueso importante del colectivo se queda ahora fuera y tiene que esperar a que se vacune el grupo 7, destinado a menores de 60 años. A juicio de los damnificados, ya debería ser “grave” que se demore proteger a cualquier tipo de sanitario, pero este cambio deja especialmente desamparados a los médicos de 60 años. “Son muchos, y con este cambio ya no es que no van a vacunarse ahora, cuando el resto de sanitarios, sino que no se van a vacunar ni cuando les tocaría por su edad si se dedicasen a cualquier otra cosa que no fuese a ser médicos. Es lo que no entendemos”, señala Aurora Lemos, ginecóloga de la red privada de Avilés, que ya ha reunido a una treintena de afectados para estudiar cómo pueden revertir esta modificación. Ya cuentan, dice, con el apoyo de los servicios jurídicos del Colegio de Médicos, que tampoco entienden por qué estos facultativos no pueden adherirse a la campaña, al menos, en el grupo 5, dedicado a personas de entre 60 y 80 años.

En una situación similar se verán envueltos todos los docentes de más de 55 años, aunque en su caso la demora será menor: pasarán del grupo 6 al citado 7.