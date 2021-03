Barbón: "No estamos para elecciones, estamos para luchar contra la pandemia"

El jefe del Ejecutivo asturiano realizó estas declaraciones tras el sencillo homenaje que esta mañana se celebró en recuerdo de las víctimas del covid-19 en la iglesia situada junto al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), y al que también asistieron el consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz; la directora gerente del Servicio de Salud (Sespa), Concepción Saavedra, y el gerente del centro hospitalario, Luis Hevia.

"No tendría ninguna duda en convocar elecciones hoy", aseveró Barbón, para acto seguido rechazar rotundamente esa posibilidad porque su prioridad y la de su Gobierno es la lucha contra la pandemia. Insistió en que "la responsabilidad obliga a no desviarnos en modo alguno" de los grandes retos que tiene la comunidad autónoma, y que pasan por "frenar la expansión del virus, salvar el máximo posible de vidas y vacunar, vacunar y vacunar". "No estamos para elecciones, estamos para luchar contra la pandemia", incidió.

Barbón gobierna en Asturias en minoría , con 20 de los 45 diputados de la Cámara autonómica y cuenta con el respaldo habitual de los dos de IU, pero admitió que su candidatura conseguiría ahora un mayor apoyo electoral. Y destacó la capacidad negociadora del Ejecutivo que encabeza, que se evidenció con los presupuestos para 2021, el mayor de la historia la región y que salió adelante también con el mayor número de apoyos conseguido hasta ahora por un gobierno regional . "Ahora el reto es ejecutarlo", en un momento de crisis sanitaria que tiene además un componente económico y social que no se puede ocultar".

Respecto a la posibilidad de que los socialistas ovetenses se planteen presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de Oviedo, donde el PP gobierna en coalición con Ciudadanos y ambos han descartado esa posibilidad, Barbón señaló, en calidad de secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y no como Presidente, que se debe garantizar la autonomía de la agrupación del PSOE en la capital asturiana para que debata "qué es lo mejor para la ciudad".

Barbón rechazó "juzgar lo que tienen que hacer en otras comunidades", en referencia a Madrid, y prefirió "por prudencia no entrar en ese debate", aunque alertó del "embrollo jurídico" que supone que, tras el anuncio de la disolución de la Asamblea autonómica, se registraran dos mociones de censura de PSOE y Más Madrid, aunque la disolución de la Cámara y la convocatoria electoral se publicó más tarde en el Boletín Oficial de la Comunidad y del Estado.

"A ver cómo termina, porque hay opiniones para todos los gustos de si fue primero el huevo o la gallina. En Derecho dos y dos nunca son cuatro, pueden ser tres o cinco dependiendo del día, y los juristas deberán analizar ahora si una decisión política necesita de un refrendo de visualización jurídica", afirmó.