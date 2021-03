Tráfico ha señalizado cuatro tramos de las carreteras asturianas por su peligrosidad para los motoristas, a la vista de los accidente registrados en los últimos cinco años. El más peligroso, con nueve víctimas, está en la carretera nacional de la Meseta (N-630), concretamente en la subida a Pajares, entre los kilómetros 78,110 y 79,760, es decir, entre La Romía y el Mirador de Flor de Acebos, en el concejo de Lena. Otro de los puntos se sitúa en la carretera que une Quirós y Pola de Lena (AS-230), en la subida al puerto de la Cobertoria, concretamente entre los kilómetros 14,420 y 16,520. En este tramo, según tráfico, se han registrado cuatro víctimas en los últimos cinco años.

Otros cuatro se produjeron en el corredor del Navia (AS-12), en el tramo que va del kilómetro 13,200 al 15,620, que discurre paralelamente al embalse de Arbón, en Villayón. Finalmente, se cuentan dos víctimas en la carretera que une Grandas de Salime con el Puente del Infierno, en Cangas del Narcea (AS-14). El tramo señalizado –y en el que se redoblarán los controles– está entre el kilómetro 34,840 y 36,950, en la vertiente allandesa del puerto del Palo.

La Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias justifica esta nueva señalización por la necesidad de advertir a los motoristas de la necesidad de extremar la precaución cuando se circule por ellos. La identificación de esos tramos de riesgo y su señalización es consecuencia de las cifras de accidentalidad de estos usuarios de vehículos de dos ruedas. Entre 2015 y 2019 fueron 37 los motoristas que perdieron la vida en vías interurbanas de Asturias, un 27 por ciento del total, es decir, más de uno de cada cuatro fallecidos por accidente de tráfico iba en moto.

La cartelería informa del número de motoristas accidentados (fallecidos y heridos) registrados en los últimos cinco años. Cada año se realizará el cálculo de las víctimas de cada tramo para actualizar los datos de las señales. Además de la advertencia a los motoristas para que extremen las precauciones, se intensificarán la vigilancia y el control por parte de la Agrupación de Tráfico y la unidad de medios aéreos de la DGT para el cumplimiento de las normas de seguridad en lo referido a límites de velocidad y maniobras antirreglamentarias. Esta medida se advierte gráficamente en los carteles instalados.

Auditoría

A los motoristas, sin embargo, no les hace mucha gracia este anuncio de más controles, que “solo buscan denunciar a los motoristas”. Juan Carlos Toribio, director del departamento de seguridad vial de la Unión Internacional en Defensa de los Motociclistas (UMI), indicó que la organización “auditará los cuatro tramos y denunciará todos y cada uno de los incumplimientos que en materia de seguridad vial se observen”. La UMI ya denunció al Principado por el mal estado de la carretera del puerto de Tarna, y prepara más denuncias respecto a incumplimientos en Oviedo y Gijón, entre otros puntos. “En primer lugar, ese tipo de señales son ilegales, no están en el catálogo. Antes de multar, Tráfico debería abrir expedientes a los responsables de mantenimiento de carreteras, por el mal estado del firme, la anchura insuficiente de algunas carreteras o el mantenimiento de guardarraíles ilegales que no protegen a los conductores”, indicó Toribio.