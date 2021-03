“Eran muy tranquilos y educados”

El carácter alegre de Valentín lo corrobora quien más trataba a ambos en los últimos tiempos: su cuidadora, Blanca Benalcázar. “Hace unos meses tuvo un ictus y vino muy mal pero fue recuperando. Me pasaba el día entero con ellos, le pedía que cantase y él se ponía a cantar. Valentín era una gran persona”, contó la mujer, totalmente ahogada en sus palabras por el recuerdo de los fallecidos.

En la plaza de Abastos de Villaviciosa se enteraron a las 9 de la mañana, cuando la hija de una de las vendedoras, con un piso en el bloque de viviendas anexo al de los fallecidos, acudió a avisar al puesto alertada por el incendio y preocupada por su madre. “Nos costó darnos cuenta porque no son muy conocidos, pero al poco ya caímos”, comentó el vendedor Iván Alonso. Hacía años que no se les veía hacer vida social en la Villa por los problemas de salud y movilidad que acarreaban, por lo que no todos les ponían cara. “Qué tristeza por Dios, solo espero que no se enterasen de nada”, dijo una mujer sorprendida por los decesos. Los vecinos trataban de explicar unos a otros quiénes eran los fallecidos. Antes, según comentaron en la plaza de Abastos, se les veía más por las calles de Villaviciosa. “Paraban en la antigua Muralla pero hace mucho que apenas salían de casa”, comentaban.

Tres días de luto

Una pena entre los vecinos de la Villa que se reflejó en la decisión del gobierno municipal de decretar tres días de luto oficial, con las banderas a media asta. El Alcalde, Alejandro Vega, emitió un comunicado público para expresar las condolencias del Consistorio “ante el triste suceso”. Y agregó: “Como alcalde, y en nombre de la Corporación, expreso públicamente nuestro pesar, ofreciendo las condolencias a la familia y allegados de los fallecidos”, afirmó Vega. El regidor también agradeció la actuación de los bomberos, servicios de emergencias, Policía Local y Guardia Civil, que duró hasta el mediodía, cuando se procedió al levantamiento de los cadáveres.

Otro susto en la capital del concejo: arden las antiguas cocinas del colegio público Maliayo

Jornada de tensión en Villaviciosa. Un segundo incendio, declarado en la zona de las antiguas cocinas del colegio público Maliayo, puso al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias de nuevo en alerta tras el trágico fuego que se cobró la vida de un matrimonio por la mañana debido a la inhalación del humo en su dormitorio. Por suerte, en el incendio registrado en el centro escolar solo hubo que lamentar daños materiales y ninguna de las áreas de la zona escolar en uso actual estuvo afectada por las llamas, por lo que hoy las clases se desarrollarán con normalidad. Según apuntó el Alcalde, Alejandro Vega, todavía se investigan las causas que generaron el incendio, por lo que se espera el resultado de la investigación de los Bomberos así como un informe del servicio eléctrico municipal. Debido al fuego producido en las antiguas cocinas, el humo comenzó a salir por ventanas y conductos, lo que sirvió para alertar del siniestro.