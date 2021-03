Semana toledana la de Francisco Álvarez-Cascos. El martes tuvo que declarar como testigo en el juicio por la caja B del PP, y hoy viernes ha tenido que acudir al Juzgado número 2 de Oviedo para hacerlo como investigado por la demanda que presentó Foro Asturias por los gastos que realizó a cuenta del partido mientras fue su presidente, "una cifra incalculable", según indicó el letrado de la formación política demandante, Luis Llanes. Esta nueva declaración llega después de que el partido adjuntase nuevas facturas a la demanda. Solo las que se reclamaron en prime rlugar suponen gastos sin justificar por 400.000 euros, siempre según Foro. Cascos, asistido por su letrado. Luis Tuero, contestó a las preguntas de éste y del Ministerio Público, no a la acusación particular. En un momento dado, ante la jueza Simonet Quelle Coto, titular del Juzgado número 2 de Oviedo, Cascos se ha quedajo amargamente: "Es que me echan en cara hasta que cargase los periódicos al partido, cuando entraba dentro de mis obligaciones estar informado".

Cascos ha justificado los gastos por su quehacer político, pero la acusación particular considera que no ha dado las explicaciones oportunas. "Ahora corresponde a la magistrada decidir si se abre juicio oral o se sobresee la demanda. En nuestra opinión ya hay suficiente prueba practicada como para que se continúe el proceso", explicó Llanes.

Entre los nuevos gastos detectados por Foro se cuentan entradas al museo Thyssen de Madrid, un belén navideño, una cama con colchón viscoelástico o entradas para un espectáculo del Circo del Sol que abonó el partido y que presuntamente fueron para disfrute personal de Álvarez-Cascos. Llaman la atención pagos por la compra de flores a una floristería que, según Foro, es propiedad de la hija de Álvarez-Cascos en Madrid.

Cascos no quiso realizar declaraciones ni a la entrada ni a la salida del juzgado.