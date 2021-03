“La salud mental es una asignatura pendiente en España. Y más ahora, en plena pandemia”. Palabra de experto. Del psicólogo valenciano Enric Valls, habitual y reconocido colaborador con medios de comunicación nacionales e internacionales en formato prensa, radio y televisión, quien asegura que aproximadamente el 70% de los casos que pasan por su consulta tienen relación con la crisis sanitaria. “Cuando las sensaciones de ansiedad, depresión o estrés ocupan entre cuatro y cinco horas de tu día, debes ponerte en manos de un especialista”, apunta el psicólogo, que también pasa consulta a través de internet.

Para Valls, “la cuarta ola de la pandemia será la de la salud mental”. “La incertidumbre que ha desatado la pandemia por no tener fecha de fin, la angustia que ha generado a algunos estar en casa, la gente que ha pasado duelos sin poder despedirse de sus allegados o las fobias surgidas durante la crisis sanitaria, como el miedo al contacto físico, se convertirá en un importante problema”, relata el psicólogo, que alude al concepto de “fatiga pandémica”, para hablar de estas otras secuelas del coronavirus.

De hecho, el experto afirma que entre el 70 y el 75% de los casos que atiende tienen alguna relación con la pandemia. “Casos de ansiedad generalizada, estrés postraumático, problemas de pareja, dependencia emocional y autoestima.” Se están produciendo con más frecuencia”, perfila Valls, que considera que hay que ponerse en manos de un experto cuando este tipo de situaciones “influye en el dormir o en las necesidades más básicas de una persona”.

Valls cuenta con despacho propio en Valencia. Y también pasa consulta a través de las nuevas tecnologías.

“Las sesiones online tienen sus ventajas. Por un lado, el paciente está más tranquilo, pues se encuentra en su casa, en un ambiente que no le es ajeno, y que le permite, estar cómodo y tranquilo en cualquier zona de su casa y por otro, no hay que obviar que también es más seguro, porque no hay riesgo de contagios”, destaca el psicólogo sobre las bondades del uso de las vídeollamadas.

Para recibir ayuda de Valls, es necesario rellenar un formulario de contacto que se encuentra en su página web. Posteriormente, en una primera consulta se analiza el caso, que es desgranado en una segunda sesión. “A partir de ahí comenzamos a trabajar con herramientas para afrontar estos problemas y vamos espaciando progresivamente las consultas, para que el paciente tenga tiempo de poner en uso estas estrategias de las que hablamos”, explica el experto, que prefiere eludir hablar de plazos para las recuperaciones, “porque cada caso y cada persona es un mundo”. Eso sí, asegura que el uso de las herramientas que ofrece a sus pacientes comienzan a notarse desde las primeras sesiones. La cercanía, naturalidad y la facilidad con que Valls explica la psicología es el punto fuerte de su éxito.