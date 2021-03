La FSA festeja el “mazazo a la extrema derecha” al permitirse el bable en la Junta

La Federación Socialista Asturiana (FSA) festejó ayer “el mazazo del Constitucional a la extrema derecha en Asturias” con la sentencia que autoriza el uso de la llingua en el marco de la Junta General. Para los socialistas, el fallo “pone fin al intento de censura de la ultraderecha. Se trata de una sentencia con un marcado carácter histórico, ya que esta es la primera vez que se explicita el amparo constitucional a la protección de un patrimonio inmaterial asturiano como es una de sus lenguas propias, y también por la condición que adquiere como cortafuegos constitucional frente a los propósitos de censura de la extrema derecha”.

Los socialistas inciden en que “el documento avala la utilización de la lengua propia tanto por los diputados en el ejercicio de sus funciones parlamentarias como por los miembros del Consejo de Gobierno, los cargos y empleados o cualquier persona que comparezca ante la Cámara autonómica”. El texto aclara que la falta de oficialidad no excluye la posibilidad de “tutelar” esta “realidad lingüística” en el Parlamento.

La portavoz del Gobierno, Melania Álvarez, indicó por su parte que esperan que “la derecha lea la sentencia, entienda su razonamiento y deje de hacer el ridículo y de convertir el asturiano en elemento de controversia política”. Para Álvarez, “el parlamento asturiano merece seriedad, sosiego y debatir temas trascendentales para la sociedad asturiana”. También pidió al PP “que sea capaz de separarse de los planteamientos de Vox”.

Aunque el presidente Adrián Barbón no realizó comentarios sobre la sentencia, sí se remitió a un hilo en Twitter del letrado del Constitucional José Manuel Pérez Fernández, profesor además de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, quien considera el fallo del tribunal como “importante en la definición del modelo lingüístico constitucional de las lenguas propias no oficiales”. Fernández explica que el Constitucional establece que las lenguas propias no oficiales “tienen garantizado el respecto y protección, lo que incluye la posible regulación de su uso público bajo determinadas circunstancias”. Además, el Constitucional “entiende que el asturiano no es lengua oficial y que el Reglamento impugnado no le atribuye este carácter. Se limita a admitir exclusivamente su uso en sede parlamentaria”. Para Fernández, “entre la oficialidad y la mera promoción de carácter cultural, cabe un modelo intermedio con derechos lingüísticos, más limitado, sin el amparo estatutario, pero sí legal”. Y estima que el mismo carácter tiene el “gallego-asturiano”.

“El año de la oficialidad”

Por su parte, el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, celebró el fallo del Constitucional porque “han perdido los intolerantes”, en referencia a Vox, y “ha ganado Asturias”, porque abre el camino a la oficialidad. Ripa dijo que se trata de una sentencia “histórica” que propicia que “este año sea el de la oficialidad” para el asturiano. El fallo “marca un antes y un después”.

Sin embargo, para que el asturiano sea oficial, PSOE, Podemos e IU precisan de un voto, el de Foro Asturias. El secretario general y portavoz parlamentario de este partido, Adrián Pumares, afirmó que respeta la sentencia, que “debería ruborizar tanto al Partido Popular de Asturias como a Vox, que intentaron por todos los medios impedir que el asturiano se pueda utilizar con normalidad en la Junta General” y advirtió también de que “en el improbable caso de que alguien no entienda la llingua asturiana, cosa que dudo enormemente, puede haber por ejemplo una doble intervención”. El diputado de Foro Asturias concluyó indicando que “desde luego, es una buena noticia que, a pesar de la actitud de unos pocos, podamos seguir utilizando el asturiano en la Junta, como se ha hecho siempre“.