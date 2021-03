Asturias, a la cabeza en capacidad para detectar las nuevas variantes del virus

“Claramente en Asturias hay un buen sistema de tipificación de variantes, mejor que en otras comunidades autónomas”, resalta Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Hay cifras más altas porque estamos diagnosticando mejor”, paso previo indispensable para atender a las singularidades de las nuevas cepas, que son más contagiosas y de “extensión muy amplia y rápida” y proporcionan datos que hay que tener en cuenta, sobre todo en lo tocante a “la importante presión asistencial que tenemos”, que no acaba de bajar de forma significativa y mantiene en esta peligrosa “meseta” de incidencia niveles que preocupan a la autoridad sanitaria, escamada ante la posibilidad de que la cuarta ola se eleve como la segunda, antes de que se vacíen de forma suficiente las habitaciones de hospital y las unidades de cuidados intensivos.

Variantes más transmisibles.

El comportamiento de la mutación “brasileña”, la variante P.1 de la que esta semana se han confirmado los primeros casos en Asturias, tiene todavía muchos detalles sin desvelar, pero se estima según algún punto de vista, y todavía sin consenso científico, parecido a la sudafricana. De acuerdo con un mecanismo natural por el que a medida que se le ponen trabas el virus muta para sobrevivir generando variaciones cada vez más capaces de propagarse, “es posible” que la versión P.1 sea “más transmisible que la inglesa (la B117)”, apunta Pedro Arcos. Se percibe ésta como una hipótesis admisible respecto al funcionamiento biológico de la mutación, pero siempre teniendo en cuenta la poca información de que aún se dispone. Por su nivel de contagiosidad, no obstante, López Acuña le ve un comportamiento similar al de la británica y subraya un detalle adicional que puede encender alertas en los hospitales: “Puede generar cuadros más prolongados y de mayor severidad, lo que puede dar lugar a niveles más altos de presión asistencial”.

La eficacia de la inmunización.

Todavía se ve poca base para conocer el grado de eficacia de las vacunas frente a las variantes emergentes. Con certeza aún “no se sabe”, asume Arcos. Cabría inferir, a su juicio, que la cepa emergente pueda llegar a ser “más capaz de reducir la eficacia de la vacuna”, o que incluso “tenga mayor capacidad de generar reinfecciones”, pero todo lo que se diga ahora tiene un nivel de certidumbre muy limitado. Los motivos son en principio los mismos, pero también las reservas de cualquier afirmación: “Nos hacen falta unos meses” de recopilación de información y estudio sobre el comportamiento del virus, precisa el epidemiólogo. “Cuanto más mute el virus, más riesgo”, apunta López Acuña, que sin embargo asegura que “todo parece indicar que las vacunas que generan inmunidad a la cepa original y a la británica” también son útiles frente a la brasileña y la sudafricana.

¿Restricciones más estrictas?

Con el tiempo se verá la capacidad de dominar la escena que desarrolla la variante brasileña, pero sus altos niveles de contagiosidad sí advierten ya de la necesidad de no bajar la guardia y formulan un serio aviso para el futuro. La circulación de la nueva cepa “nos alterará muy poco”, precisa Pedro Arcos, pero sí puede inducir a pensar en el nivel de severidad de las restricciones que se están aplicando. “Si estas variantes son más transmisibles”, argumenta, cabría pensar en la posibilidad de adoptar medidas de contención más estrictas.

La paradoja de las vacunas.

Luego están las vacunas. Con la paradoja de que “somos nosotros” los que indirectamente abonamos la generación de variantes cada vez más contagiosas. “A medida que vacunamos a más gente”, explica Arcos, “hacemos que el virus tenga que adoptar nuevas formas para defenderse. Si vacunamos a mucha gente, favorecemos que mute para eludir esa vacuna”. Es un mecanismo de “equilibrio ecológico”, de acción y reacción.

Y una vacuna “genérica”.

La proliferación de nuevas variantes cada vez más contagiosas plantea al menos dos problemas potenciales respecto a las vacunas, mirando hacia el futuro y hablando en términos hipotéticos. Uno de cantidad y otro de calidad. Sabiendo que el ritmo de administración (o la cantidad de vacunas) es más que mejorable, la eventualidad de tener que adaptar las vacunas (o su calidad) a las nuevas cepas no plantearía en principio grandes dificultades técnicas. “Sería posible en tres o cuatro meses”, apunta el epidemiólogo, barruntando otros condicionantes en el terreno de la producción en masa que habría que evaluar llegado el momento. Para hacer frente a la contención de la pandemia en estas condiciones y “más a largo plazo”, eso sí, hay grupos investigadores trabajando en “una vacuna genérica”, basada no en una proteína de superficie del virus, sino en las del núcleo, que no varían tanto…

Lento descenso de las hospitalizaciones hacia el nivel que tenían en los primeros días del año

La ocupación de las camas de hospital en Asturias con pacientes de coronavirus ha experimentado en el último dato notificado un descenso que lleva el recuento de regreso a los niveles que tenía a comienzos de año, en las vísperas de la hinchazón de la tercera ola. La referencia de ayer, correspondiente a la actualización del viernes, suma 168 pacientes en planta –dieciocho menos que el día anterior– y 72 en UCI, tres menos para la cifra más baja desde el 24 de enero. Ayer quedaron registrados 29 ingresos en planta, dos en unidades de críticos y cuarenta altas en una jornada que mantuvo en cifras todavía elevadas el recuento de nuevos positivos: el dato se mantiene por encima del centenar, se añadieron 114 con un descenso, eso sí, de la tasa de positividad hasta el 4,73 por ciento de las 3.108 pruebas realizadas, de nuevo en valores considerados recomendables, por debajo del cinco. Se computaron los fallecimientos de cuatro personas, dos mujeres de 66 y 68 años y dos hombres de 52 y 79.