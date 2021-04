La lista de ocho apeaderos de Feve que habría que eliminar (según un estudio) para relanzar el tren en Asturias

Un estudio del colectivo “Asturias al Tren” plantea la eliminación de ocho apeaderos en cuatro de las líneas de la antigua Feve para mejorar las frecuencias y horarios de los trenes de ancho métrico que les permitan recuperar el volumen en claro retroceso desde hace años. Este grupo ya presentó hace más de un año, en febrero de 2020, un informe pionero que tenía como objetivo la reorganización de la malla horaria con el objetivo de que esas líneas puedan resultar atractivas para el usuario del transporte colectivo, sobre todo los trabajadores y estudiantes. Ahora, el Principado y Renfe han anunciado la elaboración de un estudio propio y la creación de un grupo de trabajo, en el que está previsto que participe la Federación Asturiana de Concejos (FACC), para reorganizar las cercanías ferroviarias de la región.

La comunidad autónoma cuenta con un total de 214 paradas, apeaderos y estaciones y el informe de “Asturias al Tren” plantea la supresión de ocho apeaderos, repartidos entre cuatro líneas de la antigua Feve.

El trayecto con mayor volumen de recortes sería el Gijón-Avilés-Cudillero. “Tiene 32 paradas, un volumen que hace imposible el cumplimiento de cualquier horario”, argumenta Carlos García, portavoz del citado colectivo. Los apeaderos que proponen eliminar en esa línea son cuatro. El del Centro de Transportes en Gijón, “que es un rotundo fracaso, lleva 30 años vacío”; el de Cristalería, en el casco urbano de Avilés, “que cuenta con una pésima accesibilidad y, además, no se va a reparar porque saldría carísimo; nunca se debió hacer”, esgrime Carlos García. Y los apeaderos de Vegarrozadas y Santiago del Monte, “que están seguidos y además cuentan con servicio de autobús. No quedarían incomunicados”, añade el portavoz de “Asturias al Tren”. Carlos García añade un dato que, cuando menos, resulta llamativo: “En el apeadero de Vegarrozadas paran 33 trenes cada día y no se sube casi nadie. No tiene sentido”.

Los otros apeaderos prescindibles, según el citado estudio, son los siguientes: en la línea entre Gijón y Laviana, el de La Florida, cerca de Noreña. “En ese punto existe uno de los pocos tramos de vía doble de Feve pero no se puede aprovechar por la existencia de ese apeadero, que se convierte en un tapón de la velocidad comercial”, argumenta García, quien indica la existencia de otro apeadero, el de Puente Buracos, en Siero, como alternativa. En la línea Oviedo-San Esteban, el apeadero de San Ranón (Pravia) es otro de los que se plantea eliminar. “No hay ni casas cerca”, afirma el portavoz de “Asturias al Tren”, que cuando realiza estas manifestaciones viaja precisamente a bordo de un tren de Feve, en Trubia; en esta misma línea, también plantea la supresión del apeadero de Las Mazas (Oviedo), entre San Claudio y Las Campas. “No tiene usuarios, está muy cerca del apeadero de Las Campas y cuenta con el servicio del transporte urbano de Oviedo, con un autobús cada media hora”, explica. El apeadero de Villademar, cerca de Cudillero, es otro de los que plantea eliminar. “No atiende a ninguna población. Se creó para bajar a la playa de la Concha de Artedo, que está lejos”, apunta García, que es rotundo: “No puede ser que siga una malla horaria de más de 60 años. Es indispensable reorganizarla para atender a la mayoría. Si el Principado da ese paso y apuesta de verdad por potenciar los trenes semidirectos, contará con nuestro apoyo; no estamos para operaciones de maquillaje”.

La FACC pide que “la mejora de las cercanías no deje de lado las líneas regionales”

Cecilia Pérez, presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), dio la bienvenida “a todo lo que contribuya a mejorar los servicios de transporte público”, en su valoración sobre la revisión de la malla de las cercanías ferroviarias. Se remitió al análisis que, llegado el momento, deberá hacer la Comisión de Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la propia FACC para fijar posición oficial. Admitió que “nadie puede discutir la conveniencia de optimizar los servicios de Renfe y Feve integrados dentro de una malla de transporte público”, pero advirtió que esa mejora “no puede conllevar que se dejen de lado las líneas regionales, que deben tener su protagonismo en la articulación territorial”. Ovidio Zapico, coordinador de IU, partido que promovió la Alianza por las Infraestructuras, ha preguntado varias veces en los últimos meses por el estudio que ahora acaba de anunciar el Principado y que el Gobierno regional ya había comprometido en septiembre de 2019.