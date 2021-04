La mujer fallecida en Asturias tras recibir la vacuna de AstraZeneca no murió por el fármaco contra el coronavirus

Ya desde un primer momento la Consejería de Salud aseguró que no le constaba que la muerte estuviera relacionada con la vacuna de AstraZeneca. Lo que sí se sabía es que la mujer sí se había vacunado antes de fallecer, pero no apreciaba la posible "causa-efecto". En este sentido, los expertos se inclinaban por que hubo tan solo una correlación temporal y no causal. Esta idea venía respaldada, además, por el hecho de que la autopsia no viese indicios de trombos.

"La Consejería de Salud no ha recibido ninguna notificación de una sospecha de muerte relacionada con la vacuna AstraZeneca. Los profesionales están notificando cualquier mínima reacción adversa de todos los medicamentos y, en especial, en este periodo, con la vacunación de los tres sueros contra el nuevo coronavirus", aclararon entonces desde Salud oficialmente. Además, el consejero de Salud, Pablo Fernández, fue tajante al afirmar que no se han registrado graves reacciones a la vacuna de AstraZeneca en Asturias, así como que no es la inmunización que da "más sospechas de reacción".

Por aquel entonces también se descartó que la muerte de una profesora de Marbella tras recibir también la vacuna de AstraZeneca guardase relación con la misma. En este caso, todo apuntaba a un aneurisma como la causa del fallecimiento y, al igual que en la autopsia de la mujer asturiana, no se apreciaron indicios de trombos.