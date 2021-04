“Tranquilidad”, el consejo de la comunidad médica ante los trombos entre vacunados

“Tranquilidad”. Es el consejo más repetido entre la comunidad científica ante la aparición de casos de trombosis entre personas que han recibido la vacuna de AstraZeneca, como es el caso de la profesora ingresada en el Hospital Álvarez Buylla, de Mieres, ocho días después de que recibiera la primera dosis de esa patente, dentro del proceso de vacunación que gestiona el Servicio de Salud del Principado (Sespa). La mujer, de 55 años, permanece hospitalizada y mantiene una evolución favorable. Mientras tanto, las vacunaciones siguen a buen ritmo: en los cuatro días festivos de Semana Santa se han puesto en Asturias más de 24.000 dosis, de las que algo más de 11.000 corresponden a la de Oxford y AstraZeneca, según los datos de la consejería de Salud.

“La impresión que tenemos de forma bastante unánime en la comunidad científica sobre los casos de trombosis venosa asociados a la vacunación es que se trata de una incidencia bajísima. En Inglaterra, sobre 30 millones de vacunaciones hay 18 casos de trombosis. Eso significa uno o dos casos por millón, una incidencia, como decía, bajísima”, comenta el cirujano Manuel Vallina, quien subraya el efecto beneficioso que tiene el proceso de vacunación. “El covid, por sí solo, aumenta el riesgo de trombosis venosa. Un estudio hecho en el hospital del Vall de Hebrón a 230 pacientes de la UVI reveló que uno de cada cuatro tenía trombosis venosa, lo que duplica la incidencia de trombosis respecto a casos no covid de pacientes que están en la UVI. El beneficio está claro. Yo me vacunaría con toda tranquilidad, sabiendo que el riesgo cero ahora mismo no existe y que es necesario que esta pesadilla se acabe”, añadió Vallina, quien ha tenido ocasión de comprobar de cerca los efectos del coronavirus ya que estuvo cuatro meses de voluntario en el Hospital de la Feria de Muestras Gijón.

También incidió en un detalle a destacar. En la revista “Science”, un grupo de médicos alemanes ha publicado un estudio sobre los mecanismos por los que se produce esta trombosis venosa, “así que una vez que se conoce el mecanismo se puede tratar. Hay que detectarlo precozmente, pero se puede tratar”, apuntó Vallina.

Los médicos reconocen que quizá no resulte sencillo establecer una relación causal entre la trombosis que ha sufrido la profesora de Mieres y la vacunación, aunque clínicamente sí que sería un caso típico de complicación de la vacuna de AstraZeneca, conforme lo están describiendo en otros países.

Sergio Calleja, jefe de la unidad de Ictus del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), indicó que las trombosis venosas cerebrales no suelen ser algo habitual entre los 3.000 accidentes cerebrovasculares que se registran en la comunidad autónoma. “Hay años que vemos tan pocos como cinco o seis y hay algún año que vemos diez o doce, pero no más”. La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) ha publicado un documento que refleja que los casos de trombosis venosa relacionados con la vacuna tienen un origen inmune. Es decir, hay una especie de ataque inmunológico suscitado por la vacuna contra las plaquetas de la sangre, de tal forma que en los pacientes afectados por esa relación hay una disminución muy importante en la cifra de las plaquetas que, además, son plaquetas disfuncionantes y van a favorecer la trombosis. Es decir, las personas que sufran una trombosis venosa presentarán una reducción en el número de plaquetas.

Datos de vacunación en Asturias Datos a 02/04/2021 9,0% vacunados con dos dosis (pauta completada) Total inmunizados : 91.655 Dosis entregadas Dosis administradas 282.015 Pfizer 203.315 Moderna 32.700 AstraZeneca 46.000 242.053 85,8% Datos por comunidades Comunidad Dosis entregadas Dosis entr. Dosis administradas Dosis admin. Inmunizados Inmun. Porcentaje Porc. Fuerzas Armadas 55.600 41.393 (74,4%) 4.992 inf% Asturias 282.015 242.053 (85,8%) 91.655 9,0% Castilla y Leon 649.435 562.643 (86,6%) 208.312 8,7% Cantabria 139.345 120.335 (86,4%) 44.814 7,7% La Rioja 72.575 67.487 (93,0%) 23.560 7,4% Aragón 304.945 265.619 (87,1%) 96.792 7,3% Extremadura 254.505 233.822 (91,9%) 76.769 7,2% Castilla La Mancha 442.355 382.287 (86,4%) 130.907 6,4% Galicia 622.665 524.134 (84,2%) 170.558 6,3% Andalucía 1.648.320 1.503.567 (91,2%) 521.910 6,2% Murcia 294.785 256.379 (87,0%) 90.452 6,0% Navarra 140.705 121.389 (86,3%) 39.638 6,0% Madrid 1.280.715 1.125.861 (87,9%) 377.302 5,6% Cataluña 1.547.080 1.353.057 (87,5%) 431.509 5,5% C. Valenciana 911.260 864.575 (94,9%) 262.265 5,2% Canarias 366.700 318.372 (86,8%) 108.921 5,0% País Vasco 467.650 370.971 (79,3%) 105.534 4,8% Ceuta 13.030 11.226 (86,2%) 3.601 4,3% Baleares 183.380 173.015 (94,3%) 49.234 4,2% Melilla 12.930 10.413 (80,5%) 2.423 2,8% ESPAÑA 9.689.995 8.548.598 (88,2%) 2.841.148 6,0%

Alerta ante síntomas

La FACME apunta entre sus recomendaciones que los datos disponibles “indican que no existe un aumento del riesgo global de acontecimientos tromboembólicos en las personas vacunadas con la vacuna AstraZeneca” ya que “el número global de notificaciones de casos de trombosis no indica que se estén produciendo con una frecuencia superior a la esperada en la población general”. Eso sí, conviene estar alerta ante la aparición de síntomas como la dificultad para respirar, dolor en el tórax, hinchazón de piernas o dolor abdominal persistente después de la vacunación.

El proceso de vacunación ha seguido con normalidad en Asturias. De hecho, entre el jueves día 1 de abril y el domingo, día 4, se han inoculado un total de 25.806 dosis de vacunas contra el coronavirus en Asturias, de las que 11.239 son de las AstraZeneca mientras que otras 12.216 han sido de Pfizer y 2.351 de Moderna. También en otras autonomías, como Castilla y León y Navarra, ha proseguido con normalidad el proceso de vacunación con la fórmula de Oxford y la ministra de Defensa, Margarita Robles, declaró que la mayoría de los 50.600 militares han sido vacunados con AstraZeneca, al igual que ella misma, que recibió la primera dosis el jueves, y tuvo “unas décimas”.

El Principado, por otra parte, confirmó ayer la recepción de 38.610 vacunas más de Pfizer, que serán puestas en los próximos días.

¿Cuándo me toca vacunarme contra el coronavirus en Asturias?

Con la intención de aclarar las fechas del nuevo calendario de vacunación, en la calculadora que acompaña estas líneas puedes introducir tu edad y responder a seis preguntas para obtener la fecha en la que está previsto que recibas tu dosis. Todos los datos están actualizados según las últimas informaciones de la Consejería de Salud del Principado de Asturias. Las fechas son aproximadas y varían en función de las dosis que reciba Asturias y el ritmo de vacunación.