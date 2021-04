Aluvión de quejas por un fallo temporal en el nuevo robot que llama para citar a vacunar

Un robot inteligente se ha sumado desde esta semana a la campaña de citación para vacunar a los asturianos, pero con líos. El “chatbot”, según lo llama Salud, tuvo un atragantado arranque laboral por un fallo en la programación informática que hizo que buena parte de sus comunicaciones automáticas quedasen a medias, provocando un aluvión de llamadas a administrativos, departamentos de atención al cliente y centros de salud de la región.

Se trata, según Salud, de un problema “puntual” que se irá resolviendo en los próximos días.

“Ayer (por el miércoles) me entraron más de mil llamadas por este tema”, aseguró a este diario un profesional de administración del Sespa de Gijón. Según le contaron varios pacientes, la máquina, más allá de que no lograba confirmar la cita, parece que también ha sido programada de forma, en principio, extraña. “Pronuncia mal los apellidos y dice pabellón de ‘La Guija’ en vez de ‘La Guía’”, asegura la misma fuente, que entiende que este modelo no va a acabar de encajar bien si se va a seguir usando para citar a gente mayor: “Para ellos no vale, es surrealista”. Otras fuentes sanitarias aclaran que buena parte de las incidencias se debieron a un fallo técnico que se solventará en los próximos días. El robot, dicen, “no llegaba a confirmar el trámite” (debe repetir los datos de la cita dos veces al teléfono y luego enviar un SMS), y eso provocó buena parte de las llamadas de queja.

La Consejería de Salud, por su parte, explica que este “chatbot” comenzó esta semana y que ya está previsto un “plan B” en caso de errores. “Si a la sexta llamada no se logra citar, una operadora les llamará para citarles personalmente”, asegura. El contacto para consultar posibles incidencias en la campaña de vacunación es el 984 016 114. Los sanitarios ruegan no “saturar por este tema” las líneas de centros de salud, hospitales y el 112.