La angustia que vivió un camionero tapiego, atrapado tres horas en su cabina tras volcar: "Está vivo de milagro"

Eran las once de la mañana de este martes cuando Víctor Lombardía López, jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de A Fonsagrada, estaba cargando su vehículo en la sede del grupo, situada en la localidad de Padrón, a kilómetro y medio de la capital del concejo. “Es cuando veo pasar un camión con madera al que la carga se le empieza a mover hacia la izquierda, hasta que al final termina volcando”, relata este veterano voluntario. “Todo ocurrió a seis metros de donde yo estaba. Lo primero que hice fue meter el coche en la carretera para impedir que algún vehículo colisionase con la madera, que había quedado sembrada por la calzada. Y luego me dirigí hacia la cabina”, explica. Dentro estaba un camionero de 54 años, residente en Tapia de Casariego y empleado de una empresa de Ribadesella. Estaba atrapado y su rescate se prolongaría durante tres horas. “El accidente pudo ser catastrófico. Acababa de pasar para arriba un taxi. Tres segundo antes y los aplasta totalmente. Está vivo de milagro”, cuenta Lombardía.

“Cuando me asomé a la cabina le distinguí la cabeza y escuché unos gemidos. Sangraba bastante por la cara, pero rápidamente me di cuenta de que no procedía de la cabeza, sino de una brecha que le había abierto un cristal debajo del ojo. Yo le dije: ‘No te asustes, porque no viene de la cabeza. Intenta mover las piernas’. Él me respondió que sí podía. Razonaba bien. También podía mover los brazos. Era buena señal, significaba que no tenía nada en la columna”, relata el voluntario.

Lombardía dispone de equipo de excarcelación, pero “no vale para un camión, si acaso para un Panda”. Decidió llamar entonces al 112, que movilizó a los Bomberos de Sarria y a un helicóptero de emergencias con base en Orense. También se dio aviso a los médicos de A Fonsagrada. “En dos minutos estaban allí”, señala el jefe de voluntarios. “Intenté animarle, no dejarle pensar en tonterías. Luego se encargó un médico de él y le puso suero para compensar la pérdida de sangre. Le decíamos que iba a salir pronto”, añade. Mientras le administraban los primeros auxilios, Lombardía y otros se dedicaban a retirar la carga de la carretera. “Además, el camión había caído en una finca donde había quince o veinte vacas que habían salido despavoridas del prado y hubo que reunirlas”, asegura. Además, trataron de “abrir hueco, sacando pequeñas piezas de la cabina. Volcó al lado izquierdo, por la parte de él, el peor sitio”, dice. Luego llegarían los Bomberos, que siguieron abriendo hueco.

“Teníamos preparada una grúa para subir la cabina, y al final la levantamos y pudimos sacar al herido en camilla hasta el helicóptero, que lo llevó al Hospital de Lugo”, añade Lombardía. El tapiego quedó ingresado con lesiones graves, aunque no se teme por su vida.

Polvareda política

El caso es que este asunto ha provocado cierta polvareda política. El PP sostiene que “las tres horas” que duraron los “trabajos de excarcelación demuestran la necesidad” de volver a contar con un Grupo de Emerxencias Supramunicipal –GES– en ese municipio lucense. El portavoz del PP en la localidad, José Regueiro, agradeció la “colaboración del personal sanitario, de los vecinos y de los trabajadores municipales”, pero lamentó las “deficiencias” de la administración local en lo relativo a la atención a las emergencias. Recordó que el personal municipal “no cuenta con los medios ni con los EPI adecuados para llevar a cabo este tipo de trabajos”. “El gobierno local despidió al personal del GES, asegurando que se haría cargo de atender a las emergencias, pero estamos viendo que no se está dando una respuesta adecuada”, añadió. Lombardía agrega que en el mismo tramo “hubo hace cinco años otro accidente, de camión, en el mismo sentido, y en ese caso el conductor falleció”.