El no del PSOE y la ausencia de dos grupos impiden hablar en la Junta a las madres contra la semipresencialidad

La petición de comparecencia de las familias afectadas por la semipresencialidad en la educación pública provocó ayer un cisma en la Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales de la Junta General. La negativa del PSOE unida a la ausencia de diputados de Podemos y Vox acabó provocando que un grupo de madres de las 20 asociaciones de afectados por la semipresencialidad no puedan comparecer ante esta comisión del parlamento asturiano para exponer a los diputados autonómicos la problemática derivada de que sus hijos lleven más de un año sin poder recibir una educación presencial diaria. Una petición que contó con el apoyo y los votos del PP, Ciudadanos, IU y Foro pero a la que se opuso el PSOE porque prefiere que se traslade la queja de las familias a la consejera de Educación y al resto de grupos parlamentarios para que adopten las iniciativas que juzguen conveniente. PP, Cs, IU y Foro acusaron a los socialistas de aplicar “su rodillo” para no escuchar a estas familias pero desde el PSOE recordaron que tienen 8 de los 19 integrantes de esa comisión y no mayoría absoluta. Es decir, si Podemos y Vox hubieran acudido y votado a favor, las madres podrían haber comparecido en la citada comisión.