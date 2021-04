¿Qué pasa con la vacuna de los asturianos de Muface? Lo que dice el Principado y lo que dice la mutualidad

La respuesta de Muface se debe a las quejas recibidas por parte de sus mutualistas que optaron en su día por una aseguradora privada bajo convenio, muchos de ellos ya jubilados, acerca de que sus datos no están todavía en poder de Salud y que ven cómo sus vecinos de la misma edad, pertenecientes a la Seguridad Social, son inmunizados mientras ellos no obtienen certeza alguna de que vayan a ser llamados. Algunos afectados explicaron que cuando llaman al servicio automático habilitado en Asturias se encuentran por toda respuesta que su información no está en la base de datos. De hecho, un mutualista, tras registrar varios escritos, obtuvo una respuesta este mismo mes, firmada por la jefa de prestaciones de Muface, en la que la entidad reconoce que aún no había pasado los listados del grupo de edad comprendido entre los 60 y los 69 años porque “la Consejería de Sanidad del Principado no ha solicitado la colaboración” y recalca que “la gestión y tramitación se hace conforme a las directrices de la propia Consejería”. Tanto Muface como el Sespa están recibiendo muchas consultas de afectados por esta circunstancia.

El titular de la Consejería de Salud, Pablo Fernández, afirmó ayer rotundo que los mutualistas “están incluidos” en las listas de vacunación

En el mismo escrito, Muface explica que su colaboración con las entidades sanitarias “se concreta en facilitar los datos identificativos y de contacto con los mutualistas”. Por tanto, añade, “los mutualistas serán citados por los servicios públicos de salud”. Agrega la mutua que la Consejería de Salud del Principado “ya ha pautado la vacunación” de las personas de 80 y más años, de 70 a 79, de 55 a 65, y de colectivos esenciales. Pero, en el momento del escrito, aún no había solicitado, por ejemplo, los datos de los mutualistas entre los 66 y los 69 años. Los asturianos en esa franja etaria han quedado en una especie de limbo al decidir la Consejería adelantar la vacunación de quienes tienen entre 55 y 65 años, al ser un tramo con incidencia en la UCI.

Un requisito importante que deben cumplir los mutualistas, sea cual sea la firma a la que pertenezcan, es que sus datos estén actualizados en Muface. El titular de la Consejería de Salud, Pablo Fernández, respondió ayer rotundo, a preguntas de este periódico, que los mutualistas “están incluidos” en las listas de vacunación, igual que el resto de asturianos, y que además “se les está vacunando”.