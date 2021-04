Dicen que las etapas difíciles son la mejor fuente de aprendizaje y la crisis del coronavirus no ha sido una excepción. Una de las lecciones aprendidas dentro de la vorágine ha sido la urgencia de poner el foco en la transformación y la adaptación para seguir en escena, una norma que aplica a todo el tejido empresarial pero que la industria del fitness ha ejemplificado como pocas. En Oviedo, el centro deportivo GO fit ha seguido impulsando la transformación de espacios que arrancó en 2020 en plena crisis sanitaria para ofrecer al usuario una nueva propuesta de ejercicio y nutrición personalizada basada en la ciencia y apoyada en la tecnología.

Propuesta innovadora

Desde GO fit señalan que estas novedades "nos diferencian de la actividad física convencional”. “Se trata de una propuesta innovadora, con unos espacios de entrenamiento que nos ayudarán a conseguir nuestros objetivos, a través de un acompañamiento mediante nuestra APP My GO fit y con el apoyo de nuestros profesionales”, aclaran fuentes de la firma.

Inmejorable experiencia de ejercicio estructurado

Las personas que se acerquen al centro contarán en todo momento con los profesionales de GO fit para ayudarles, orientarles y acercarles a su propósito. Para garantizar una buena experiencia de ejercicio estructurado, los usuarios deberán descargarse la App MyGOfit y acceder a las nuevas herramientas desarrolladas por el equipo para la elaboración de un plan cien por cien personalizado. Dentro de la aplicación, los clientes podrán adherirse al Hapiness Score, una solución digital capaz de medir su condición de salud en un rango de 0 a 1000 y que sirve de primera orientación sobre las necesidades y prescripción del plan que más les favorece.

Entrenamiento personalizado

Además, para una evaluación profesional y exhaustiva, MyGOfit incorpora la opción My TimeLine, desde la que se puede reservar cómodamente una cita el día y con el entrenador que prefieran para llevar a cabo la evaluación en el centro. Ésta se realiza con la novedosa herramienta Fit Quest, que permite analizar tanto la condición física como la composición corporal del cliente y que integra pruebas de cardio, fuerza y equilibrio, entre otras, para conseguir información detallada en base a la que diseñar el plan de entrenamiento.

Máquinas de última generación

A partir de este punto, los clientes pueden empezar a trabajar en su propósito en todos los espacios del centro. A los ya habituales (zona de aguas, actividades dirigidas y sala fitness) se suman otros nuevos como el Biocircuit, dotado de máquinas de última generación para el entrenamiento en un circuito inteligente que guía al usuario, o áreas de entrenamiento funcional totalmente equipadas para el entrenamiento libre, clases exprés, vuelta a la calma o estiramientos.

La App MyGOfit está disponible para iOs y Android.