Moriyón “refunda” Foro como partido autonomista y entierra la etapa de Cascos

Carmen Moriyón quiere que Foro “pase la página” de Francisco Álvarez-Cascos con la convocatoria de un congreso extraordinario para antes del verano que, además de una revisión a fondo de los estatutos, permita la “refundación” del partido como una fuerza “centrada en Asturias” y con un planteamiento ideológico “transversal, autonomista, moderado, de centro y reformista”. La presidenta de Foro, que hizo ayer este anuncio en Gijón acompañada de Adrián Pumares, secretario general y portavoz de la formación en la Junta General, precisó que la renovación no afectará a los cargos del partido. “La comisión directiva y también la presidencia tienen absolutamente toda la autoridad legal, democrática y política, y un mandato de cuatro años”, detalló la exalcaldesa de Gijón, que no cerró la puerta a que en el nuevo ideario de la organización figure el apoyo a la oficialidad del asturiano. “La transversalidad de la que hablo será en todos los ámbitos. Una vez renovados, afrontaremos todos los temas que el gobierno de la región ponga encima de la mesa”, indicó.

“Desgarro”

El “nuevo DNI político” que impulsa Carmen Moriyón un año después de una ruptura interna que calificó de “desgarradora” incluirá también el cambio de nombre del partido, que dejará de denominarse FAC (Foro Asturias Ciudadanos), el acrónimo de Francisco Álvarez-Cascos, para quedarse como Foro Asturias. En todo caso, la presidenta de la formación indicó que la “esencia” de Foro permanecerá una vez que deje atrás una etapa en la que “perdió el norte”, algo por lo que pidió perdón.

Moriyón aseguró que tiene “la certeza” de que el proceso anunciado ayer en la sede gijonesa de la formación permitirá que en Foro “puedan sentirse representados una nueva mayoría de asturianos y asturianas”. Es más, subrayó que la “intención clara” de su partido es “ofrecer a la ciudadanía un proyecto renovado en el que Asturias sea el único centro de nuestros esfuerzos”. “Queremos hacer de Foro un partido centrado en nuestra región, sensible a las graves necesidades sociales que existen y a la necesidad de afrontarlas de forma prioritaria con el fin de no dejar a nadie atrás”, enfatizó la exalcaldesa, para quien la región está “necesitada de políticas fiscalmente responsables y financieramente rigurosas, que generen empleo en lugar de destruirlo”.

“Crispación”

En plena vorágine política por la tempestuosa campaña electoral madrileña, la líder de Foro lamentó que, en el actual contexto de dificultades, haya “algunos partidos políticos que estén protagonizando un clima irrespirable de confrontación y crispación, descuidando en muchas ocasiones su deber en los gobiernos y las administraciones”. A su juicio, es algo que “hace más necesario que nunca el proyecto renovado” que espera perfilar en el congreso extraordinario.

Por su lado, Adrián Pumares también defendió la necesidad de reorientar el proyecto de Foro Asturias, para que, por ejemplo, “no tengan cabida los insultos al presidente del Principado ni tampoco los ataques que hemos visto a los medios de comunicación”. Según indicó el secretario general, la formación tiene en estos momentos alrededor de ocho mil afiliados, de los que unos dos mil se encuentran al día del pago de las cuotas. “Estamos notando un crecimiento en el número de altas y el interés de muchos asturianos de la diáspora”, concluyó el “número dos” de la formación.

Arrancar la reforma del Estatuto tras el verano: el calendario que se negocia en los pasillos de la Junta

La posibilidad de que Foro Asturias se convierta en un actor dispuesto a abordar el debate de la cooficialidad hace que tome cuerpo el calendario que algunos grupos políticos negocian en los pasillos de cara a una reforma del Estatuto de Autonomía que incluya la declaración del asturiano como lengua oficial. Según ese calendario, la reforma estatutaria podría comenzar a discutirse tras el verano, con el objetivo de que sea votada a principios del próximo año. Eso daría plazo suficiente, según algunas fuentes parlamentarias, para que la nueva norma llegase al Congreso para su aprobación (las reformas del Estatuto han de pasar por la Cámara baja) a finales del próximo año.Partidarios de la reforma parten el PSOE, IU y Podemos; que necesitan un voto más para lograr la mayoría necesaria. El objetivo, no obstante, es lograr además de ese apoyo necesario (que podría provenir de Foro), que el PP y Ciudadanos no se opongan frontalmente. En todo caso, la promesa del PSOE en su programa electoral era, literalmente: “Asturias deberá abordar el debate sobre la reforma del Estatuto y, por tanto, delreconocimiento oficial de la llingua asturiana y el eonaviego (en su ámbito)”. La batalla política podrá estar finalmente en si esa reforma se aprueba o no esta legislatura o si queda pendiente para la próxima.