Belén, la quiromasajista de Cudillero que aprovechó el confinamiento para aprender su actual profesión

“Durante cuatro años trabajé como dependienta en una tienda de moda y souvenirs en Cudillero, y me encantaba el trabajo, no tengo queja, pero había casi seis meses al año que no veía a la familia y a mi hija, salía a primera hora y casi llegaba por la noche”, recuerda esta emprendedora rural. Dice que llegó al quiromasaje por casualidad y afirma que, curiosamente y gracias al periodo de confinamiento, y además de arreglar el hórreo familiar, pues tiene conocimientos de albañilería que aprendió con su padre, profesional de este oficio, encontró por internet un curso de reflexología podal.

“Más o menos sabía lo que era y me pareció interesante. Ante de meterme más de lleno con un curso amplio probé a seguir uno on-line y me encantó. Fue así como encontré mi profesión. Decidí seguir adelante y me inscribí en el Instituto de Medicinas Alternativas Iris, en Gijón, a quienes les estoy muy agradecida tanto por lo aprendido como por el apoyo moral y personal que me dieron siempre, y realicé otros cursos más: el de quiromasaje y el de drenaje linfático. Ya estoy titulada en siete cursos y tengo otros tres pendientes”, afirma esta mujer que ha habilitado una sala de masaje en la parte baja de la pequeña casa familiar pegada a su vivienda habitual, con unas vistas impresionantes al paisaje y una preciosa pomarada que en estos días luce con el fruto en flor y mejor que nunca.

Se ha estrenado hace poco tiempo como profesional y ya se siente satisfecha con la clientela que, poco a poco, solicita su servicio. “Yo lo que hago es mi propia combinación de masaje con las técnicas que he aprendido. Es una especie de combinado de piedras calientes, bambuterapia y quiromasaje donde a veces añado también reflexología podal, depende de cada persona, de lo que necesite o las molestias que tenga", explica Belén que siente auténtica pasión por un trabajo donde, añade, está en permanente formación y reciclaje.

Belén añade, a renglón seguido, que "es un masaje de una hora. Tanto lo doy aquí como me desplazo a domicilios en un ámbito de actuación que, además del concejo de Cudillero se extiende entre Cadavedo y Pravia. Son masajes de relajación o para quitar descarga muscular, así como circulatorios, anticelulíticos y drenantes, y todo manual, no hay aparatología de ningún tipo”, recuerda ella que se está dando a conocer hace tiempo en las redes sociales con el nombre de “Quiromasajista Belén Ferló” y que, también, oferta la posibilidad de acudir a casas rurales, hoteles o centros de belleza, que soliciten este tipo de masajes.

Optimista y enamorada de una profesión a la que llegó sin imaginar nunca que sería la suya, cree que se puede emprender en el medio rural. “Los resultado están siendo buenos y la gente está contenta, no puedo pedir más, sólo crecer, seguir adelante, darme a conocer. Hay que ponerle ganas e imaginación y luchar porque funcione. Aquí, después del masaje, se invita a la gente a sentarse un rato al aire libre, tomando una infusión y disfrutando del paisaje. Es una experiencia distinta y en plena naturaleza”, matiza ella y a renglón seguido añade: “Mi vida cambió desde que me dedico a esto, siempre quise ser mi jefa, encontrar mi camino profesional, y lo he hecho. Ahora, a seguir adelante.”