Salas y Tineo tienen ya más de 2.600 firmas para pedir una solución al argayo de Casazorrina

“Estoy contenta con la respuesta que está dando la gente, aunque estamos viendo que no está haciendo que se aceleren las cosas”, lamenta Tamara Rodríguez. Asegura que los vecinos están muy preocupados porque “nos perjudica a todos, de todas las edades y esta es una forma de hacernos ver, porque sentimos que estamos aquí abandonados”, añade.

La sensación de los ayuntamientos con la recogida en papel también es positiva, a pesar de que aún no se han hecho recuentos. “Es exagerado, la gente se está volcando y vamos a seguir recogiendo firmas hasta que haya una pala trabajando en la zona”, señala el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, quien ya ha escrito tres cartas al presidente Adrián Barbón para solicitarle una reunión urgente, sin haber recibido respuesta aún. “Me parece que es una cuestión de emergencia económica y social, está causando daños irreparables y aquí nadie contesta ni da la cara”, se queja el regidor salense.

Ante esta situación, Salas y Tineo han decidido convocar una concentración para el viernes en Oviedo, en la plaza España, a las 12.00 horas. Invitan a participar a todos los vecinos partiendo de Salas y Tineo en una caravana de vehículos que su unirá a las 10.30 horas en Soto de los Infantes.

“Esta convocatoria es porque no puede pasar ni un día más con esta situación, sin haber una máquina allí trabajando, no nos vale la disculpa de que es una actuación peligrosa, habrá que buscar soluciones, con los medios que hay hoy en día, me parece que es una excusa”, subraya Hidalgo.

El alcalde tinetense, José Ramón Feito, también coincide en reivindicar que “hay que agilizar los plazos, es importantísimo que se abra el bypass para esta zona y la gente no estará tranquila hasta que no vean allí las máquinas trabajando, porque esto nos está afectando, sobre todo a las empresas porque para los camiones supone más tiempo de desplazamiento y más costes”. Feito también entiende que existe una preocupación por la seguridad para iniciar las obras en la zona del desprendimiento. “A finales de la semana pasada me comunicaron que aún se sigue moviendo la cabeza del argayo, me consta que se hizo un estudio y la complicación que tiene la zona, es el desprendimiento más grande al que se han enfrentado los técnicos del Ministerio en los últimos años y es un reto para ellos estabilizarlo”, argumenta.