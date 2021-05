La pandemia de Covid-19 ha provocado un cambio brusco en la manera de trabajar y relacionarse, cambio que ha hecho imprescindible el uso de las nuevas tecnologías para todo tipo de tareas de la vida diaria. Conscientes de ello, la Fundación ”la Caixa” y la Fundación Accenture han unido esfuerzos para proporcionar formación digital a un total de 10.000 personas en riesgo de exclusión de toda España y mejorar así sus posibilidades de encontrar un empleo y de relacionarse con su entorno.

A través de su plataforma Emplea+, la Fundación Accenture ofrece un amplio abanico de recursos pedagógicos online para desarrollar un proceso formativo semipresencial. Por su parte, el programa de inserción sociolaboral de la Fundación ”la Caixa”, Incorpora, el cual ofrece a las empresas un servicio gratuito de asesoramiento y acompañamiento para promover la contratación de personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, impulsa el desarrollo de esta formación por medio de los profesionales de las entidades sociales colaboradoras para hacer posible que estos recursos lleguen a quienes más lo necesitan.

Este programa de integración laboral Incorpora, que en 2020 facilitó 34.274 puestos de trabajo a personas en situación de vulnerabilidad gracias a la colaboración de casi 12.000 empresas, promueve el empleo como forma de inserción social, tendiendo puentes entre las empresas y las cerca de 500 entidades sociales que desarrollan el programa en toda España.

En Asturias, son siete entidades Incorpora las que trabajan en red –Fundación ADSIS, Cruz Roja Española, Fundación Secretariado Gitano, Fundación FAEDIS, AFESA-Asturias delegación Cuenca del Nalón, COCEMFE-Asturias y Asociación Cultural Norte Joven Mieres, NORJOMI–, siendo las tres últimas Punto Formativo, (PFI). Estas trabajan de un modo coordinado y dentro de la red Incorpora, para ofrecer a los usuarios de todas las entidades Incorpora del Principado la posibilidad de participar en el programa. Durante el pasado 2020, en el Principado se llevaron a cabo seis acciones formativas que han permitido que 97 alumnos, apuntan desde NORJOMI, “se hayan formado y hayan desarrollado habilidades transversales, así como un conocimiento in situ y de primera mano el desarrollo de un trabajo en empresa”. Una labor que fue todo un éxito, pues se lograron 78 inserciones en un año muy complicado, puesto que la pandemia de coronavirus y el confinamiento obligaron a paralizar la formación presencial y las prácticas no laborales en las empresas durante un tiempo. Los Puntos Formativos Incorpora, conscientes de lo que esto suponía para sus alumnos, utilizaron todos los medios disponibles para mantener la comunicación con ellos, “atendiendo necesidades personales cuando fue necesario y promoviendo un espíritu positivo, de esperanza y de aprendizaje, no descuidándose en ningún momento la búsqueda activa de empleo.”, apuntan desde NORJOMI, Cuando el confinamiento llegó a su fin, con los que no se había logrado una inserción laboral se reiniciaron las prácticas no laborales en empresa.

Con el buen balance de 2020 en la retina, el objetivo es lograr unos resultados similares en este 2021. Para ello, en la actualidad están ejecutando tres acciones formativas, una en cada PFI, y están programadas otras tres, buscando poder llegar a lo largo de todo el año a unas 90 personas. Para los responsables de NORJOMI, los dos ejes básicos de su programa: un diseño de la formación en colaboración con las empresas que acogen a los alumnos, y la consideración de esta formación como una herramienta de acceso al mundo laboral a través de la adquisición de conocimientos, así como de la práctica y el desarrollo de competencias personales en un entorno de trabajo real.

“Trabajando en digital”

Para reducir la brecha digital que la pandemia ha supuesto para los colectivos más vulnerables, se puso en marcha la acción formativa “Trabajando en digital”, que se imparte utilizando medios digitales con la doble función de familiarizar a los usuarios con ellas, a la vez que adquieren conocimientos técnicos en el uso de estas herramientas digitales.

Tiene una duración de 20 horas, con un acompañamiento y guía por parte de los formadores y la posibilidad de continuar profundizando en esos aprendizajes de forma individual, mediante el uso de una plataforma de formación virtual puesta a disposición de los alumnos.

Desde su implantación en el año 2014, este método de trabajo ha conseguido una inserción laboral media de sus participantes superior al 60%. En alguna de las acciones formativas realizadas el porcentaje de inserción ha rozado el 90%.