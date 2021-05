50 minutos para 60 respuestas

La dificultad de esta prueba complicará que puedan estabilizar su plaza interinos que llevan muchos años trabajando en las cocinas de residencias del ERA, de colegios y de otros centros residenciales autonómicos, aseguró ayer Sergio Fernández Peña, presidente de CSIF en Asturias, que no se explica la dificultad de esta prueba. “Las preguntas deben ser adecuadas al puesto de trabajo a cubrir. En este proceso selectivo no se trata de buscar un perfeccionista o un erudito de la Constitución que sepa algo de cocina, sino más bien alguien que sea bueno en lo suyo y conozca algo de la Constitución y del Estatuto de Autonomía”, apuntó el presidente de CSIF Asturias, que se ha hecho eco de las quejas de muchos de los opositores: “Están indignados, muchos de ellos son interinos que ven que se hacen exámenes cuyo objetivo es eliminar al personal con preguntas muy rebuscadas. Muchos de ellos tienen 55 o más años de edad, con 25 de experiencia y se les pide en menos de 50 segundos discernir y diferenciar en preguntas de Derecho Constitucional. No tiene sentido”, asegura Sergio Fernández Peña, que lanza la siguiente pregunta: “¿Es así como el Principado pretende estabilizar las plazas de ayudante de cocina?”.

José Luis González, el coordinador de USIPA, también considera “una barbaridad” la dificultad de este examen. “De nada sirve que el Consejero anuncie que se va a valorar al máximo posible la experiencia en la Administración y la formación realizada, si luego la gente no llega a la fase de concurso porque se les deja fuera en el primer examen con preguntas muy difíciles”.

A Antonio Navarro, el presidente del Sindicato de Trabajadores Temporales de Asturias (SINTTA), también le han llegado en esta semana quejas por la dificultad del examen para la categoría de cocinero ayudante. “Nos han comentado que algunas preguntas incluso eran complicadas para los del grado superior de Cocina”, abundó Navarro.

“Tendencia”

Los distintos representantes sindicales coinciden en que la confección de exámenes complicados se ha convertido en una práctica habitual en el Principado. “La dinámica que llevan es poner una primera prueba extremadamente difícil para que haga de filtro y excluir a más de 70 por ciento de los aspirantes en el primer examen”, aseguró Navarro. Una “tendencia” que, según González, ignora incluso las directrices que marca el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en el que se recoge que los exámenes deben estar incardinados con las funciones que se van a realizar.

Cuatro de las preguntas incluidas en el examen:

12. El artículo 153.d de la Constitución Española establece que el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá por:

–Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.

–Por el Tribunal de Cuentas, el económico y financiero.

–Por el Tribunal de Cuentas, el financiero y presupuestario.

–Por el Tribunal de Cuentas, el presupuestario e impositivo.

13. Según el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias se crea la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. Por ley del Principado se regulará:

–Sus órganos y funciones.

–Su composición y funciones.

–Su composición y órganos.

–Su composición y deberes.

26. Según la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá por riesgo laboral grave e inminente:

–Aquel que resulte cierto racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.

–Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro mediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.

–Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.

–Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato o pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.

36. El Artículo 157.2 de la Constitución Española establece que las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes:

–Situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de productos y servicios.

–Situados fuera de su territorio y no supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.

–Situados fuera de su territorio siempre que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.

–Situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.