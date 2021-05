Comprar un vehículo nuevo o de ocasión es una decisión importante que debe dejarse en manos de auténticos profesionales. En Autominesa son especialistas y ofrecen siempre las mejores posibilidades para cada cliente. A continuación se detallan las posibilidades. En Artime Premium Cars, la división de vehículos de alta gama de Autominesa Artime, están especializados en una amplia oferta en automóviles seminuevos y de ocasión: una oportunidad única para disfrutar de joyas automovilísticas a un precio sin competencia en Asturias.

Vehículos nuevos en exposición

Son los que el concesionario ha pedido a fábrica y están expuestos en sus instalaciones. Generalmente son los modelos más demandados (motorización, color) y con el equipamiento más usual. La ventaja de adquirir un vehículo que ya está en el concesionario es que podemos salir con él prácticamente de inmediato, sin mayor espera que los trámites administrativos o en su caso de financiación, en cualquier caso cuestión de unos días.

Vehículos nuevos bajo pedido

Si queremos una pintura en concreto, una tapicería específica, o un modelo poco usual habrá que pedirlo a fábrica. El inconveniente es la espera que puede ser una o varias semanas; la ventaja en cambio es que podemos tener un vehículo a nuestro capricho.

Vehículos KM-0

Son coches totalmente nuevos pero que el concesionario ha matriculado antes de su venta (para mejorar su rápel de ventas por ejemplo). Estos vehículos apenas han recorrido unos pocos km, generalmente no más de 100, los necesarios para salir de fábrica hacia el transporte y moverse por las instalaciones del vendedor y son una muy buena oportunidad porque se ofrecen con descuentos que van de 5% al 15% respecto al mismo vehículo no matriculado. En la práctica la única desventaja es que no podemos

seleccionar color o tapicería.

Vehículos de demostración y de gerencia

Son coches que el concesionario adquiere a fábrica y que tanto la dirección como el equipo comercial pueden usar para mostrar en la práctica sus características a los clientes, e incluso que estos puedan hacer una prueba al volante. Suelen venderse con pocos kilómetros, entre 500 y 1500 generalmente y se ofrecen a precios muy atractivos en comparación al precio del vehículo nuevo. Por sus características tan específicas, suele haber muchos clientes a la caza de ellos.

Vehículos seminuevos

Son coches que ya se entregaron a un comprador y han sido usados hasta tres o cuatro años para volver al mercado. A su favor cuenta que el tijeretazo sobre el mismo vehículo nuevo es muy significativo, manteniendo un impecable estado general y por supuesto la garantía oficial. Muchos compradores descartan la compra de un vehículo nuevo y se decantan por los seminuevos.

Vehículos de ocasión

Es el término con el que los concesionarios se refieren a vehículos usados, con tres años o más de antigüedad. La variedad es enorme y los precios mucho más asequibles que en los casos anteriores. En su venta juega un papel importantísimo la garantía y seriedad que ofrezca el vendedor. Concesionarios como ARTIME AUTOMINESA revisan todos los vehículos usados al detalle antes de ponerlos a la venta y ofrecen distintos modelos de garantía propia a sus clientes.

Revisiones y mantenimientos con las últimas tecnologías

En AUTOMINESA ARTIME ofrecen todas estas posibilidades a sus clientes y además algunas ventajas importantes. Como servicio técnico oficial de Ford y Hyunday disponen de un equipo de profesionales altamente cualificados que no solo garantizan una revisión completa de los vehículos antes de su venta sino que están a disposición de los clientes para todo tipo de mantenimientos periódicos, empleando además las últimas tecnologías. Su departamento de financiación se encarga de estudiar el aplazamiento de los pagos en las mejores condiciones, con posibilidad de financiar la compra hasta en 120 meses.

Pedidos especiales y exclusivos

En vehículos de ocasión también atienden pedidos especiales localizando el vehículo que el cliente desea, por más exclusivo que sea, e igualmente al mejor precio del mercado Todas estas ventajas han llevado a que clientes no solo de Asturias, sino de toda España, confíen en AUTOMINESA ARTIME y ARTIME PREMIUM CARS.