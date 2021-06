Santiago, el carpintero que reforma hórreos

“A mí la profesión me viene de familia. Mi abuelo tenía un aserradero en Arriondas y allí de crío ya entré en contacto con la madera, como quien dice, crecí entre ella”, afirma él que, con los años y tras formarse en el Centro de Formación Profesional El Prial, empezó pronto a trabajar hasta que decidió independizarse.

Él, que es miembro de la Asociación Amigos del Hórreo, es un firme defensor del uso habitacional de los mismos, una vez que han dejado de servir para lo que fueron creados. “Perdí la cuenta de los hórreos y paneras que he visto venirse abajo. Es una pena. A veces son de cuatro o cinco dueños que no se ponen de acuerdo para arreglarlo o bien no tienen dinero para ello, y otras veces quien los hereda es al final gente que vive en el extranjero. Lo que no cabe duda es que tener un hórreo o una panera arreglada hoy en día, y aún si además ya nos se guarda el producto del campo en ellos, es un lujo porque los materiales son caros y luego está la mano de obra. La única forma de que sigan conservadas y en pie es que se les de otro uso como el habitacional o similar, pero sin que se modifique su estructura”, matiza este emprendedor rural quien, al frente de Maderas Santi, tanto construye hórreos y paneras como las rehabilita, además de hacer otros trabajos de carpintería así como la talla de madera.

“La verdad que una estructura de un hórreo o una panera para alguien que le guste la madera es lo máximo; empecé con otra persona a hacer hórreos y tiempo después me puse por mi cuenta. También hago artesanía con pieces vieyes que no sirven para hórreos aunque me gusta aún mas la rehabilitación”, matiza.

“Hago mucha artesanía con pieces viejes que ya no tienen utilidad. La puerta esta hecha con piezas de cureñes, colondras del hórreo, que dicen en otros sitios, rehabilitando igualmente las tallas que tenían. Hago desde pasos de escaleras a tallas, muebles antiguos o maseres, por citar algunos trabajos. Rescato cuanto puedo de esa madera que acaba en nada o se picaba para leña”.

Para este profesional de la madera hay trabajo para los constructores de hórreos, “y más habría, lo que pasa es que la gente se echa para atrás por tanto papeleo, por la burocracia. Claro que se podría rescatar más de estas construcciones. Yo rehabilité algunas para extranjeros, que les gusta mucho proteger este tipo de bienes muebles cuando los adquieren”, explica este vecino de Pen, contento de vivir en esta localidad de Amieva. “Se vive bien pero estamos abandonados con el tema de internet. Yo, cuando vine, tardaron cinco años en ponerme el teléfono tras solicitarlo. Tenemos un adsl que va lentísimo, ni te cuento lo que cuesta siquiera descargar una foto...”.

Este profesional cree que hoy “no se puede vivir y emprender en un pueblo porque ¿de qué vives?. Lo primero necesitas un trabajo y en los pueblos no lo hay. En mi caso la casa es de mi mujer y tenemos también aquí el taller, pero tener que comprar una casa y emprender partiendo de cero en un pueblo lo veo complicado. Como no den ayudas o hagan algo como poner una buena conexión a internet, lo veo muy difícil. Con lo de internet, si se puede, trabajan sin problema desde casa, seguro que vendría gente a vivir”.