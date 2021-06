Hito en la vacunación en la región: Asturias supera el medio millón de personas con una dosis

En total se han administrado, desde que empezó la campaña de vacunación, 807.998 dosis hasta el día de hoy. Según los datos facilitados por la consejería de Salud del Principado de Asturias, el 100% del rango de edad entre 79 y 70 ha recibido la primera dosis de la vacuna y el 97,59% de esa franja ya tiene la pauta completa. En cuanto a los mayores de 90 años, el 99,21% ya ha sido inoculada con un primera dosis, mientras que el 96,8% ya está inmunizado frente al covid-19.

"Hoy, SÍ. Más del 50% de la población total asturiana -1 persona de cada 2- ya ha recibido UNA vacuna. Y casi un 30% -cerca de 1 persona de cada 3- ya está inmunizada. Avanzamos a todo ritmo en Asturias. Los que aún no estamos vacunados, no podemos bajar la guardia: evitemos espacios interiores, prioricemos exteriores, usemos mascarillas de calidad y evitemos aglomeraciones. Ya falta mucho menos. Con el control de la pandemia y la vacunación, evitamos muertes y además reanimamos la economía, la relanzamos y creamos empleo. Y los vacunados, tampoco pueden bajar la guardia. Hasta que un 70 o un 80% de la población tenga las dos dosis, no habremos alcanzado la inmunidad de grupo. ¡vamos, Asturias!". Este es el mensaje que ha publicado esta mañana el presidente del Principado Adrián Barbón, a través de sus redes sociales, para celebrar este hito en la lucha contra el coronavirus en Asturias.

La vacunación avanza a buen ritmo en la comunidad. La administración regional ya ha comenzado las citaciones al grupo de 40 a 49 años, la franja de edad más numerosa de la región. Los integrantes de este grupo etario podrán recibir los sueros de Pfizer Moderna o Janssen, después de que se aprobase el uso de este último para menores de 50 años el martes. El anuncio del inicio de las citaciones del grupo etario 10 descrito en la Estrategia Nacional de Vacunación, el de los cuarentones, confirma las previsiones hechas por el Principado el mes pasado. Esto ha sido posible gracias a los cumplimientos de plazos en el suministro de sueros y al buen funcionamiento del sistema sanitario para los pinchazos.

Los integrantes de este grupo, nacidos entre 1972 y 1981, podrán recibir la vacuna monodosis Janssen, después de que el martes la Comisión de Salud Pública ampliase su uso a esta franja de edad. Hasta ahora, estaba reservada a mayores de 50 años y colectivos vulnerables. La vacuna de Janssen no tiene por ahora limitaciones de edad aunque, como la de AstraZeneca, la estrategia de vacunación la desaconseja para personas con antecedentes de trombocitopenia (nivel bajo de plaquetas) inducida por el anticoagulante heparina. Este grupo de edad también podrá recibir la vacuna de Pfizer y Moderna.

El rechazo a la vacuna se desploma hasta el 0,35%, la séptima parte que en abril

Después de fases de muchos recelos, los asturianos viven algo muy parecido a una luna de miel con la vacuna del covid-19. Al menos, esto es lo que se desprende de los datos que diariamente ofrece la Consejería de Salud, según los cuales entre la semana pasada y lo que va de esta se han contabilizado 187 rechazos a la inmunización, una cifra que representa el 0,35 por ciento de todas las primeras dosis aplicadas.

Como elemento de contraste, el pasado mes de abril, en el apogeo del temor a los efectos secundarios del suero de AstraZeneca, el índice de rechazo a la vacuna fue siete veces superior, del 2,35 por ciento. No obstante, el porcentaje de personas que en aquellos momentos, y sin manifestar una negativa expresa, no acudían a la cita fijada para vacunarse era muy superior. En la primera quincena de abril se registraron hasta un 30 por ciento de “no presentados”, circunstancia que las autoridades sanitarias achacaron al miedo a la vacuna anglosueca.

Mayo, uno de los meses menos letales de la pandemia

Ayer se notificaron 56 nuevos casos y dos fallecimientos, rompiendo así la racha de diez días sin defunciones, la tercera más larga desde el inicio de la pandemia en el Principado. Sólo entre el 2 y el 28 de julio y entre el 29 de julio y el 23 de agosto se contaron más días consecutivos sin víctimas. Entre el 24 de agosto y el 10 de septiembre también se igualó la cifra de diez días sin muertes.

En mayo solo hubo que lamentar 18 fallecimientos por coronavirus frente a los 44 de abril.